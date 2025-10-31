MAČAK DELIKVENT: Francuskinja mora da plati kaznu od 1.250 evra jer je njen mačak išao kod komšije

FRANCUSKI sud u gradu Bezje osudio je Dominik Valdje, vlasnicu narandžastog mačka po imenu Remi, da plati 1.250 evra jer je njen ljubimac više puta odlazio u dvorište komšije.

D. Novković

Pored toga, predviđena je i dodatna kazna od 30 evra svaki put kada mačak ponovo pređe ogradu - što znači da će je svako njegovo "lutanje" ubuduće skupo koštati.

Remi je, prema sudskoj odluci, proglašen za pravog malog prestupnika. Navodi se da je na tuđem imanju ostavljao tragove šapa po sveže okrečenom zidu, mokrio po jorganu i vršio nuždu u bašti. Njegov komšija, poznat po tome što često tuži ljude, tvrdi da je mačak više puta ponovio iste "prestupe", zbog čega je u decembru podneo novu tužbu protiv vlasnice. Sada preti i nova kazna od 2.000 evra, uz mogućnost da se iznos po svakom narednom "upadu" poveća i na 150 evra.

Ovakva sudska logika, upozoravaju iz Udruženja za zaštitu životinja (SPA), mogla bi da stvori opasan pravni presedan i ozbiljno ugrozi prirodnu slobodu mačaka da se kreću u svom okruženju. Ako bi se ovaj slučaj ponovio, vlasnici bi mogli da se nađu u apsurdnoj situaciji - da plaćaju kazne jer se njihova životinja ponašala prirodno.

Dominik Valdje, koja inače volontira u udruženju "Mačke iz Marseljana", sada živi u strahu da će joj ljubimac ponovo napraviti problem. Kako kaže, od kada je presuda izrečena, Remi više ne sme da izlazi iz kuće. Postao je nervozan, ugojio se i gotovo neprestano mjauče pored prozora. Vlasnica opisuje da se njena mačka ponaša kao da je "u kućnom zatvoru" i oseća se kao da su oboje osuđeni.

Slučaj je izazvao burne reakcije u naselju. Komšije smatraju da je odluka suda preterana i potpuno odvojena od stvarnosti. "Ovde svi imaju mačke, one slobodno idu iz dvorišta u dvorište. Ako nekoga nerviraju, dovoljno je da ih otera - ne treba odmah zvati sud", kaže jedna meštanka, vlasnica četiri mačke.

Iz SPA-a upozoravaju da ova presuda šalje pogrešnu poruku i može da obeshrabri ljude da uopšte usvajaju mačke. Njihov direktor ističe da domaće mačke imaju prirodnu potrebu da istražuju prostor i da bi ovakvi slučajevi mogli ozbiljno da ugroze dobrobit životinja.

Komšije koje podržavaju Dominik ističu da je u pitanju opasan presedan koji bi sutra mogao da pogodi bilo kog vlasnika. "Ako ovaj sistem zaživi, svaki zlonameran stanar moći će da kažnjava ljude samo zato što ne voli životinje", kažu oni, naglašavajući da se iza "komšijskog nesporazuma" krije mnogo dublji problem - pitanje koliko su ljudi spremni da prihvate da žive u zajednici sa životinjama.

