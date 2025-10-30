Panorama

DOBAR DAN ZA ADVOKATE, PISCE, GOVORNIKE Astro savet za četvrtak, 30. oktobar: Merkur-Pluton podstiče pronicljivost, ubedljivost i elokvenciju

Marina Jungić Milošević, astrolog

30. 10. 2025. u 07:30

PLUTON, planeta podsvesti, novca i moći, u Vodoliji, 30. oktobra, obrazuje sekstil s Merkurom, planetom komunikacija i intelekta, u Strelcu.

Ovaj moćan aspekt podstiče koncentraciju, ubedljivost, brzinu misli, ali i ruku (spretnost), elokvenciju. Odličan je za advokate, pisce, govornike, ali i mađioničare.

Ako imate ovaj aspekt u ličnom horoskopu, lako pridobijate druge za svoje ideje, stavove, način razmišljanja. Umete odlično i da blefirate, kada je to potrebno. Teško da vas iko može nadgovoriti, a ni prevariti. Vaše reči pogađaju pravo u metu. Imate fantastičnu moć opažanja. Odličan ste kritičar.

