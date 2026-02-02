IZBEGAVAJTE SVAĐE I RASPRAVE Astro savet za ponedeljak, 2. februar: Evo zašto su ova 4 znaka danas pod uticajem napetih aspekata
MESEC, simbol emocija i raspoloženja, danas prelazi put od 14. do 28. stepena vatrenog znaka Lava, praveći samo izazovne aspekte sa tranzitnim planetama.
Lavovima donosi priliv energije i entuzijazma, ali i dramatične reakcije kada je reč o partnerskim odnosima.
Opozicija sa Merkurom može navoditi na nelogične zaključke i pogrešne odluke, a napet aspekt s Venerom može doneti ljubavne svađe i finansijske probleme. Inkonjunkcije sa Saturnom i Neptunom mogu da otežaju saradnju ili uspore poslovne dogovore kao i odnos sa prijateljima.
Kvadrat sa Uranom, fiksnim znacima donosi mogućnost iznenadnog odlaska na put ili selidbe, a podstiče i dramatične reakcije. Tako će Lavice biti, a šta drugo nego "kraljice drame", Vodolije mogu imati problema u odnosu sa partnerom, i ljubavnim i poslovnim, a Bikovi s članovima porodice, dok Škorpije očekuju sukobi sa autoritetima, nadređenima ili roditeljima.
