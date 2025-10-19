MNOGI PREKRIVAJU KAMERE NA LAPTOPOVIMA: Stručnjaci dali odgovor da li to ima smisla

PRE samo jedne decenije, ljudi koji su lepili traku preko veb kamere smatrani su pomalo ekscentričnim. Međutim, danas mnogi modeli laptopa imaju ugrađeni zatvarač koji vam omogućava da pokrijete veb kameru jednim potezom.

Foto: freepik.com

To izgleda korisno, ali ako je mikrofon i dalje uključen, ima li smisla pokrivanje veb kamere. Da li i dalje vredi pokrivati veb kameru ili je takva praksa relikt prošlosti? Na ovo pitanje pokušali su da odgovore stručnjaci.

Da li ste ikada čuli za špijunski softver?

To su zapravo trojanci dizajnirani za špijuniranje i uhođenje. Kao i pre deset godina, mnogi trojanci i dalje špijuniraju žrtve preko veb kamere i mikrofona. Tada je, međutim, malver bio ograničen uglavnom na snimke veb kamere, dok danas, osim ovoga, može da ukrade lozinke iz clipboarda, presreće pritiske tastera, daljinski kontroliše uređaj i igra igru mačke i miša sa antivirusima.

Kako se odbraniti? Postoji mnogo metoda zaštite, ali se sve mogu podeliti u dve grupe: fizičke i softverske.

Metode fizičke zaštite su i korisne ali istovremeno i nezgodne, jer zahtevaju kompromise kao što je kupovina uređaja bez veb kamere ili mikrofona. Tako uljezi neće moći da vas špijuniraju i prisluškuju čak i ako na neki način ubace malver u vaš uređaj.

Ali sada je teško pronaći takve uređaje, a u većini slučajeva će biti ili zastareli ili vrlo niskih performansi. Neke kompanije modifikuju pametne telefone koji su na tržištu uklanjanjem kamere. Takvi uređaji su veoma traženi u vladinim i vojnim agencijama i objektima sa ograničenim pristupom.

Vlasnici desktop računara ili gore pomenutih laptopova bez ugrađene veb kamere i mikrofona mogu koristiti eksterne dodatke. Najpouzdanija opcija bi bila da ih isključite fizičkim prekidačem ili ih izvučete iz utičnice kada se ne koriste.

Pored toga, postoji mnoštvo onlajn vodiča o tome kako da sami fizički onemogućite veb kameru ili mikrofon laptopa. ali ta procedura nije kod svih uređaja bezbolna - na primer, moderni MacBook-ovi koriste kameru kao senzor i prelaze u Safe Mode ako je onemogućena. A kada se jednom onemogući, nema povratka.

Neke kompanije prave laptopove sa hardverskim prekidačima koji vam omogućavaju da fizički isključite kameru, mikrofon, Wi-Fi ili Bluetooth. Međutim, oni su skupi, a zahtevni korisnici često su nezadovoljni dostupnim funkcijama.

Pokrivanje veb kamere je dobra i uobičajena opcija ali nije sigurna. Naravno, to će onemogućiti video nadzor, ali zvuk iz mikrofona i dalje može biti prisluškivan i korišćen protiv vas.

Moderni laptop računari često imaju nekoliko mikrofona za poboljšanje kvaliteta zvuka, tako da njihovo isključivanje nije jednostavno. Kod nekih modela, međutim, ugrađeni mikrofoni su onemogućeni kada povežete eksterni mikrofon. Za njih je zgodan trik da se u priključak za mikrofon utakne jack za mikrofone i slušalice. Laptop će misliti da je spoljni mikrofon povezan i isključiće sve ugrađene mikrofone.

Softverska zaštita je praktičnija od fizičke ali ne uvek tako pouzdana

Na mnogim laptop računarima možete da uđete u BIOS/UEFI podešavanja pri pokretanju, tamo potražite opcije Integrated camera, Camera, Webcam, CMOS camera, Microphone ili nešto slično i izaberete Onemogućeno. Ovo je dobar način da se zaštitite od špijuniranja ali imajte na umu da ćete morati da ponovo pokrenete sistem i poništite sve ako vam ikada zatreba da nekoga pozovete putem video-poziva.

Na Windows računaru, ovo možete da uradite u Device Manageru. U meniju Start idite na Device Manager, pronađite tamo Cameras ili Audio inputs and outputs, kliknite desnim tasterom miša na uređaj koji vam je potreban i izaberite Onemogući uređaj. Možete ga jednostavno ponovo uključiti kasnije, ako je potrebno. Ovo je mnogo brže od ponovnog pokretanja računara.

Vlasnici Android uređaja trebalo bi da provere dozvole koje imaju aplikacije instalirane na uređaju i da samo aplikacijama kojima su sami dali takve dozvole imaju pristup kameri i mikrofonu. iOS uređaji nude sličnu funkcionalnost.

(Kurir)

