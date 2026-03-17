Svet

GORI NAJMOĆNIJE NAORUŽANJE AMERIKE: Vatra 30 sati guta "DŽerald Ford" - Ima povređenih u vodama kod Irana (VIDEO)

Ana Đokić

17. 03. 2026. u 12:35

AMERIČKI nosač aviona, "Džerald R. Ford" suočio se sa požarom koji je trajao više od 30 sati u glavnoj vešernici broda, saopštili su mornari i vojni zvaničnici, objavio je list "Njujork tajms".

Foto: Printscreen

Više od 600 članova posade ostalo je bez kreveta u spavaonicama. Dva mornara su primila medicinsku pomoć zbog lakših povreda, dok su desetine pretrpele udisanje dima.

Brod, sa 4.500 mornara i pilota lovaca, trenutno je na svom 10. mesecu raspoređivanja, najdužem od Vijetnamskog rata, a očekuje se da će raspoređivanje trajati do maja, piše pomenuti list.

"Džerald R. Ford" učestvuje u operacijama na Bliskom istoku, uključujući američko-izraelske vojne aktivnosti protiv Irana, nakon što je prethodno bio angažovan na Karibima.

Prema zvaničnicima, požar je izbio u ventilacionom otvoru sušare u vešernici i brzo se proširio, ali nije oštetio pogon broda. Mornari su uspeli da lokalizuju i ugase požar.

Nosač aviona operativan

Nosač je i dalje potpuno operativan, ali problemi sa održavanjem, uključujući kvarove na 650 toaleta i odloženi period remontnih radova, ukazuju na opterećenje broda.

Pentagon planira da nosač "Džordž H.W. Buš" zameni "Fordom" na Bliskom istoku, dok mornari i stručnjaci ističu da dugotrajna raspoređivanja ozbiljno opterećuju brod i posadu.

(Blic)

GORI BLISKI ISTOK: Eksplozije širom Irana, Izraela, Emirata, Katara...

