"BIĆETE KAŽNJENI ZA ZLOČINE PROTIV IRANA" Irani: Mi sigurno izlazimo kao pobednici

KOMANDANT iranske mornarice Šahram Irani upozorio je danas neprijatelje da njihova duga lista zločina protiv iranskog naroda nikada neće biti zaboravljena niti oproštena, poručivši da će "biti kažnjeni" razornim napadima sa potpuno neočekivanih lokacija.

Irani je to izjavio nakon nešto više od dve nedelje pošto je razarač IRIS "Dena" potopljen torpedom američke podmornice kod južne obale Šri Lanke, pri čemu su poginula 84 mornara, prenosi iranska Presstv.

Iranski ratni brod vraćao se kući nakon učešća u pomorskoj vežbi koju je organizovala Indija u Bengalskom zalivu od 18. do 25. februara. U poruci u kojoj je odao priznanje mornarima sa "Dene", Irani je istakao da su "hrabri mučenici razarača IRIS 'Dena' omogućili ostvarenje do tada nemogućih podviga u istoriji iranske mornarice".

- Tokom svog epskog prisustva širom sveta, podizali su iransku zastavu na morima i okeanima, postajući simbol iranske mornarice u međunarodnim vodama kroz borbu protiv pomorskog terorizma i doprinos bezbednosti na moru - dodao je on.

Irani je naglasio da bi "zlonamerni neprijatelj", ukoliko ima dovoljno hrabrosti, trebalo da se upusti u otvorenu, direktnu borbu, umesto da torpeduje učesnike mirovnih vežbi hiljadama kilometara udaljene od ratišta, optužujući protivnika da se ponaša poput gusara.

Komandant iranske mornarice, takođe, je poručio da su "svi saborci" odlučni da osvete krv vođe Islamske revolucije, ajatolaha Ali Hamneija, mornara sa "Dene", kao i svih komandanata i civila poginulih u, kako je naveo, nametnutom ratu.

Irani je dodao da će iranske oružane snage nastaviti snažne napade protiv "agresora" do konačne pobede, ističući da će iranski narod na kraju sigurno izaći kao pobednik.

(Tanjug)

