Politika

I ON JE ODJAVIO "STUDENTE": Neće da se davi u blokaderskom blatu (VIDEO)

В.Н.

17. 03. 2026. u 13:17

Andrej Ivanji obrnuo ploču i "studentima" poslao izduvani balon.

Foto: Printskrin

Još jedan "blokaderski" fan promenio je ploču i počeo da propagira ideju o potopu "studenata". Andrej Ivanji, urednik portala nedeljnika "Vreme", sada je u nekom drugom jatu...

- Što se tiče opšte atmosfere ne vidi se neko veliko jedinstvo. Ni između "studentske" organizacije, odnosno "studentskog" pokreta i opozicionih političkih partija. Takođe, ne vidi se jedinstvo ni unutar same opozicije. Sa stanovišta onih građana, koji žele svoj glas da daju za promene režima i po mogućnosti i sistema, to za sada, nije ohrabrujuće - teška srca poručio je Ivanji.

Do sad je bio žestoki zagovornik jedinstva celog bloka protiv države. Neprestano je na tajkunskim televizijama "NovaS" i N1 udarao na predsednika države, ali će ostati upamćena njegova izjava koju je na početku teksta - potopio.

- Svako oklevanje Aleksandara Vučića da raspiše vanredne parlamentarne izbore - najlogičniji zaključak je da cifre ne idu u njegovu korist - istakao je pre samo nekoliko meseci.

Tada je uveliko hvalio "studentski" pokret, pričao o "vladavini prava"... Sada je, očigledno, postao svestan debakla koji se sprema njegovim političkim pulenima. Ako je i Ivanji otvorio oči i javno rekao šta se događa na političkoj sceni to će definitivno shvatiti i blokaderi posle zatvaranja biračkih mesta 29. marta u 10 opština u Srbiji.

Video snimak možete pogledati klikom OVDE.

(24sedam)

