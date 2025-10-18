SEDAM RIMSKIH VOJNIKA BAČENIH U BUNAR: Grobnica iz 3. veka otkrivena u Osijeku

U SAMOM srcu antičke Murse, današnjeg Osijeka, arheolozi su otkrili zapanjujući dokaz krvavih sukoba iz doba krize Rimskog carstva – masovnu grobnicu sa sedam skeleta rimskih vojnika. Njihovi ostaci su bili bačeni u drevnom bunaru.

Arheolozi koji su iskopavali drevni bunar u istočnoj Hrvatskoj otkrili su kosture 7 muškaraca čija su tela bila nasumično bačena, piše Lajv Sajens.

Kosturi su prvobitno pronađeni 2011. godine tokom arheoloških iskopavanja pre planirane izgradnje na Univerzitetu u Osijeku, koji je bio poznat kao Mursa tokom Rimskog carstva. Iako su kosturi bili kompletni, pronađeni su u različitim položajima u bunaru, uključujući i naglavačke.

Verovatno su svi pojedinci bili lišeni dragocenosti - oružja, oklopa, opreme, nakita, pre nego što su bačeni u bunar, rekao Mario Novak, vodeći autor studije i bioarheolog sa Instituta za antropološka istraživanja u Zagrebu.

Novak i njegove kolege objavili su svoju analizu kostura u žurnalu PLOS Van.

UDARCI I RANE OD ORUŽJA

Svih 7 kostura pripadalo je odraslim muškarcima, njih trojica bili su u srednjim godinama, dok su ostali bili mlađi, navodi se u studiji.

Nekoliko muškaraca je zadobilo povrede pre smrti, uključujući udar u čelo, prelome rebara i rane od oružja. Osim toga, sloj nove kosti na unutrašnjoj strani njihovih grudnih koševa, koji se često viđa kod infekcija ili povreda, sugerisao je da su svi muškarci verovatno imali infekciju donjih disajnih puteva neposredno pre smrti.

Istraživači su pomoću radioaktivnog ugljenika datirali četiri kostura u drugu polovinu 3. veka, što se podudaralo sa jedinim artefaktom pronađenim u bunaru: rimskim novčićem koji je iskovan 251. godine nove ere.

Sastav grupe kostura- mladi i sredovečni muškarci sa nasilnim povredama - gotovo je identičan onima koji se vide u skupinama vezanim za bitke u masovnim grobnicama, kao što su ostaci vojnika Napoleonove armije, napisali su istraživači.

S obzirom na lokaciju masovne grobnice u drevnoj Mursi, važnom naselju blizu rimske vojne pogranične zone, istraživači su zaključili da su kosturi verovatno pripadali muškarcima koji su se borili u bici kod Murse 260. godine.

Tokom "Krize trećeg veka" (235-284), različiti ljudi su se borili za vođstvo Rimskog carstva.

Bitka kod Murse vođena je između cara Galijena i rimskog vojnog zapovednika Ingenija, koji je neuspešno pokušao da uzurpira presto. Muškarci u bunaru su možda bili neki od Ingenijevih boraca, sugerisali su istraživači, jer istorijski izvori navode da Galijen nije pokazao milost prema poraženoj vojsci.

Dalja analiza DNK muškaraca pokazala je "visoku genetsku raznolikost", prema studiji, što se "poklapa sa istorijskim izveštajima kasnorimskih armija, koje su često uključivale etnički raznolike grupe kao što su Sarmati, Saksonci i Gali".

SNAŽAN ARGUMENT

Ketrin Marklajn, bioarheolog sa Univerziteta u Luisvilu u Kentakiju, koja nije bila uključena u studiju, rekla je za Lajv Sajens da su istraživači izneli snažan argument za vojnu prirodu masovne grobnice u Mursi.

Ovo istraživanje je ključno za razumevanje direktnih i nasilnih posledica političke nestabilnosti tokom 3. veka i za razumevanje kako je ova nestabilnost uticala na stanovništvo u provincijama i duž rimskih granica, rekla je ona.

Planiran je dodatni rad na drugoj masovnoj grobnici u u drugom bunaru u Mursi, rekao je Novak, koja je vrlo slična onom u novoj studiji.

Dodaje da su po njihovoj pretpostavci to takođe ostaci vojnika koji su izgubili živote u bici kod Murse 260. godine.

