DO KRAJA DANA TRI ZNAKA ĆE KONAČNO DA SE OPROSTE OD VELIKE BRIGE: Mesec u Devici stvara preokrete

U SUBOTU, 18. oktobra 2025. godine, tri znaka Zodijaka osetiće nadu koju već dugo nisu. Opadajući Mesec u znaku Device podseća nas da isceljenje zahteva vreme, a da nada često dolazi tiho — kroz male, gotovo neprimetne znake.

Foto: Shutterstock

Za njih ovaj dan donosi olakšanje, emotivno oslobađanje i povratak fokusa. Neko će im pokazati da nisu zaboravljeni, da su voljeni i važni, i da su bolji dani bliže nego što misle.

Bik

Foto Shutterstock

Već neko vreme u sebi nosiš tihu brigu o kojoj retko pričaš. Mesec u Devici donosi ti znak da se stvari konačno pomeraju nabolje — i to ćeš osetiti kao ogroman teret koji spada s tvojih leđa.

Kada shvatiš da ne moraš sve rešiti odjednom, sve će izgledati jednostavnije. Ovaj lunarni uticaj ti daje novu perspektivu i vraća ti veru da se problemi sami razrešavaju — polako, ali sigurno.

Zato veruj u te male znakove koji ti dolaze – to nisu slučajnosti, već potvrde da si na pravom putu.

Lav

Foto: Shutterstock

Ova faza Meseca osvetljava nešto što si već skoro otpisao. Ono što si mislio da je izgubljeno, ponovo ti dolazi u vidokrug. Mesec u Devici ti pomaže da vidiš realan put napred, bez naglih odluka i impulzivnosti.

Nakon 18. oktobra bićeš spreman da se fokusiraš, očistiš misli i oslobodiš se starog. Device ne donose dramu, već red, jasnoću i mir — a to je upravo ono što ti sada treba.

Mali uspesi koji ti se dese tokom dana biće znak da si ponovo u skladu sa sobom i da tvoja unutrašnja snaga polako, ali sigurno, raste.

Ribe

Foto Shutterstock

Za Ribe Mesec u Devici deluje kao svetionik posle magle. Poslednjih dana osećaš zbunjenost i gubiš fokus, ali sada dolazi trenutak da se vratiš sebi.

Ovaj tranzit posebno utiče na tvoje mentalno i fizičko zdravlje, pa ćeš konačno moći da napraviš balans. Umesto da te preplave brige, znaćeš da odrediš prioritete i usmeriš pažnju na ono što te zaista leči.

Osetićeš smirenje, veru i povratak unutrašnje harmonije. Sve što treba da uradiš jeste — da veruješ u proces isceljenja koji se već odvija.

(Your Tango)