KAFA, PA KRATKA DREMKA: Neobična kombinacija koja obnavlja energiju i koncentraciju

IAKO možda zvuči neobično, ali "kofeinske dremke" možda su najčudniji i najpametniji način za obnavljanje energije. Šoljica kafe pre kratke dremke može povećati koncentraciju i energiju, kažu istraživanja.

Foto: Pixabay

U današnjoj kulturi punoj kofeina, energetska pića i trikovi za spavanje obećavaju oštriju koncentraciju i duži dan. Ali jedna naizgled jednostavna, pomalo neobična strategija često se pominje: kafa i odmah dremka.

Naravno, ova "kofeinska dremka" nije nešto nepoznato kako u nauci, tako i u svakodnevnom životu. U Španiji, na primer, uobičajeno je nakon ručka popiti kafu pred kratku sijestu. Ali tek nedavno su stručnjaci počeli da ispituju da li ova praksa ima bilo kakvu naučnu osnovu.

Dakle, da li kafa pre sijeste može mozgu dati veći podsticaj? Pospanost nije samo osećaj - to su hemijski i biološki procesi u toku.

Jedan od ključnih faktora je adenozin, neuromodulator koji se postepeno nakuplja u mozgu kako naše ćelije tokom dana troše energiju. Kako se adenozin nagomilava, on se vezuje za porodicu specijalizovanih receptora, koji pomažu u regulaciji ćelijskih funkcija, uključujući spavanje.

-Kada se aktiviraju, receptori usporavaju prenos nervnih signala i oslobađanje neurotransmitera, kažu stručnjaci. Efekat je kao mentalni regulator: vezanje adenozina smanjuje aktivnost neurona, čineći da se osećamo pospano. Tokom spavanja, adenozin se razgrađuje dok mozak ne nastavi normalno funkcionisanje. Kofein koristi ovaj sistem da bi nas držao budnima. On je snažan antagonista koji blokira adenozin na svim različitim tipovima receptora. Kada su ti receptori zauzeti, adenozin ne može da se veže i uspori moždanu aktivnost. Umesto toga, nervne ćelije nastavljaju da šalju signale, neurotransmiteri se oslobađaju, i mi se osećamo budnima.

-Ovo je jin-jang odnos. Što više kofeina konzumirate, to je veći broj receptora zauzet, iako postoji fiziološko ograničenje. Kada imate veoma visoke koncentracije kofeina, blokiraćete većinu adenozinskih receptora, naglašavaju naučnici, a piše Nešnal džiografik.

Međutim, ovaj odnos nije statičan. Dok kofein blokira adenozinske receptore, telo kompenzuje proizvodnjom većeg broja receptora. Vremenom su potrebne veće doze kofeina da bi se postigao isti efekat, što vodi ka toleranciji i zavisnosti na molekularnom nivou.

Deo razloga za kombinaciju ovih stvari je taj problem sa "inercijom sna", naglašavaju se stručnjaci. Ako biste mogli da popijete kafu u kombinaciji sa dremkom, možda bi to poboljšalo vaše performanse", dodaju.

Ova dremka je još uvek nedovoljno istražena, te su potrebna dalja istraživanja, ali određeni rezultati ipak pokazuju da kombinacija kratke dremke i kofeina može smanjiti umor i poboljšati kognitivne sposobnosti. I koliko god kofein bio efikasan za poboljšanje pažnje i budnosti, naučnici upozoravaju da dremke sa kofeinom nikada neće biti čarobna formula za produktivnost ili zamena za dobar noćni san.

(rt.rs)

