RAKUNI SE NEKONTROLISANO ŠIRE U FRANCUSKOJ: Remete lokalni ekosistem

RAKUN, mali, simpatični sisar, postaje sve veći problem u Francuskoj, naročito u departmanu Žironda, na zapadu zemlje, prenosi televizija BFM.

Foto: Goran Čvorović

Iako izgleda bezazleno, ova životinja poreklom iz Severne Amerike klasifikovana je kao invazivna strana vrsta i ozbiljno narušava ravnotežu lokalne faune.

U Žirondi se trenutno nalaze hiljade rakuna, a svi potiču od nekoliko rakuna koji su pobegli iz farme egzotičnih životinja u mestu Kadožak početkom 2000-ih.

Iako ih ima širom Francuske, najveća koncentracija rakuna nalazi se na severoistoku zemlje, gde su ih američki vojnici doneli kao kućne ljubimce tokom boravka u NATO bazi u departmanu En, na severu Francuske.

-Prvi put sam ih video na svojoj terasi pre pet godina i nisam ni znao da ih ima ovde, rekao je stanovnik mesta Senak Nikola Puže.

Rakuni su počeli da ulaze i u njegovu kuću kroz otvor za mačku i jedu hranu za mačke.

Čak ni vrata sa senzorom nisu ih zaustavila, uspevali su da ih otvore.

Inteligencija rakuna iznenađuje i profesionalne lovce.

-Nijedna druga vrsta ne uspeva da podigne vrata klopke koristeći kandže i prednje šape, rekao je Fabijen Egal iz Udruženja ovlašćenih lovaca Žironde (ADPAG), koje je moralo da prilagodi zamke i koristi slatkiše kao mamac, jer ih rakuni obožavaju.

Između jula 2024. i juna 2025. godine, uhvaćeno je 275 rakuna, ali njihov broj i dalje nastavlja da raste.

Prema rečima istraživača Žan-Fransoa Majara iz Francuske kancelarije za biodiverzitet (OFB), rakuni predstavljaju pretnju za poljoprivredu, zdravlje ljudi i očuvanje prirodnih vrsta, hrane se ptičijim jajima, retkim vodozemcima i voćem, a mogu da prenesu i bolesti opasne po ljude.

Za razliku od Severne Amerike, gde imaju prirodne neprijatelje, u Francuskoj ih nemaju, što dodatno ubrzava njihovo širenje.

Uprkos pokušajima da se situacija drži pod kontrolom, stručnjaci priznaju da je regulacija populacije rakuna gotovo nemoguća.

-Vrsta je već toliko proširena da su šanse za uspeh ravne nuli, izjavila je Alis Dehriste iz sektora za zaštitu prirodnih područja Žironde.

Jedino rešenje, saglasni su stručnjaci, jeste brza intervencija čim se otkrije prisustvo rakuna na novoj teritoriji.

Međutim, bez stalnih sredstava i sistemske strategije, izgledi za zaustavljanje ove "šarmantne invazije" su slabi.

Tanjug

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta