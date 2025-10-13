ANTROPOLOZI OTKRILI: Gigantske statue na Uskršnjem ostrvu su njime "šetale"
DOMOROCI Uskršnjeg ostrva važili su za izvrsne inženjere, a dokaz tome jesu i moai statue kojima je ovaj delić Zemlje zasut. Nedavno otkriće naučnika pokazalo je da su neke od njih, iako velikih gabarita, uz pomoć domorodaca "došetale" do mesta na kome su postavljene, a antropolog je otkrio kako je to uopšte moguće.
Statue moai, kojih ima oko 1.000, jedna su od najvećih i najprepoznatljivijih atrakcija Uskršnjeg ostrva, ali i jedna od najvećih misterija današnjice, koja istovremeno i oduševljava i zbunjuje kako turiste, tako i arheologe, antropologe, entologe i istričare.
Postoji nekoliko legendi kako su se moai statue obrele tu gde jesu
Moai statue nastale su pre oko 600 godina - domoroci su iz izradili i "posejali" po ostrvu. Najviše statue visoke su i do 12 metara, a masa nekih premašuje i 80 tona. Da bi se one sagradile i postavile bio je potreban kolosalan trud - poduhvat nije ništa manje izazovan od izgradnje piramida.
Ono što naučnicima nije davalo mira jeste kako su domoroci pomerali ogromne kamene statue sa mesta na mesto. Jedna od pretpostavki bila je da su im pomagali "mali zeleni", a druga, jednako nerealna, da su umetnine zapravo poklon neke druge, visokorazvijene civilizacije.
Naučnici, naravno, ove teorije nisu podržavali, već su imali svoju: da su se statue kotrljale do mesta na kome treba da se postave i zatim podizale pomoću poluge, kao što su to radili graditelji Stounhendža. Međutim, najnovija teorija sugeriše da su neke od njih same "koračale". Kako?
FORMA DELA STATUA OTKRILA TAJNU ČUVANU VEKOVIMA
Pažnju naučnika nedavno su privukle statue koje su postavljene pokraj puteva: ukupno ih je 62 i sve imaju vrlo specifičnu formu. Ističe ih širi postament koji je ujedno i zaobljenog oblika, kao i izražen naklon ka napred, što umnogome utiče na centar teže statua.
Zbog čega su domoroci pravili ovakve statue? Antropolog Karlo Lipi smatra da je to u stvari genijalan inženjerski trik: takva konstrukcija omogućavala je jednostavniji transport statua i "koračanje" statua do konačnog odredišta, piše Komsomoljska pravda.
Domoroci Uskršnjeg ostrva bi ove statue učvršljivali kanapima, a zatim vertikalno pomerali levo-desno, mic po mic: kada bi se statua tom prilikom malo nagla napred, ona bi praktično pravila "korak" i tako do mesta na kome treba da stoji, na kome bi se učvršćivala.
(rt.rs)
