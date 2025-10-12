GRCI STROGO ZABRANILI FETA SIR OD KRAVLJEG MLEKA: Vlasnik najpoznatije fabrike otkrio savršen recept

FETA sir proizvodi se od mešavine ovčijeg i kozjeg mleka, što mu daje kremastu teksturu i dodatnu aromu u poređenju sa sirevima od kravljeg mleka.

Foto: Unsplash

Ipak, ukus zavisi od kraja Grčke u kojem se nalazite - negde ćete probati mekšu i puterastu fetu, a negde tvrđu i pikantniju. Sve zavisi od proporcije ovčijeg i kozjeg mleka.

Feta sir može biti napravljena isključivo od ovčijeg mleka ili od kombinacije sa do 30% kozjeg. Upotreba drugih vrsta mleka, poput kravljeg, strogo je zabranjena.

- Naša feta je od 90% ovčijeg i 10% kozjeg mleka - objašnjava Georgios Petropulos, direktor proizvodnje u fabrici "Messini cheesemaking" za poljski Biznis insajder.

Na pitanje zašto kombinuju ova dva sastojka, odgovara:

- Zahvaljujući tome, sir ima kremastu strukturu, ali i pikantnu notu. Kada bismo koristili samo ovčije mleko, sir bi bio kremast, ali bismo izgubili pikantnost.

Kako se priprema feta sir

Mleko se najpre ostavlja da odstoji jedan dan na niskim temperaturama, zatim se pasterizuje i priprema za preradu. Kada se ohladi na 35 °C, započinje se fermentacija. Posle 20 minuta zrenja dodaje se sirilo - mešavina kozjeg i ovčijeg mleka koja daje dodatnu pikantnost. Svaka tura zri 55 minuta, a zatim se seče na kockice. One se stavljaju u kalupe sa rupicama, kroz koje surutka lagano otiče, ali se ne gubi u potpunosti - upravo ona kasnije formira prirodnu slanu salamuru.

Jedna kocka sadrži oko 8 kg svežeg zgrušanog mleka, ali posle ceđenja i soljenja ostaje 6 kg sira. So se stavlja i odozgo i odozdo da bi se ravnomerno rasporedila. Sir zatim zri 24 sata. Tokom odležavanja koriste se plastični separatori koji omogućavaju dodatno ceđenje surutke.

Koliko feta dugo "zri"

Feta sir se potom ostavlja da sazreva 15 dana na temperaturi između 18 i 20 °C. Što duže stoji, ukus postaje intenzivniji i kiselkastiji. Nakon toga, sir se čuva još 45 dana na nižoj temperaturi, dok ne postigne pun ukus i aromu.

- Mi volimo da feta duže zri jer tada dobija snažniji ukus. Ako nije dovoljno zrela, biće bezlična i imaće ukus kao trava. Gledamo boju salamure jer treba da požuti, a gledamo i elastičnost samog sira. Kada se pritisne i brzo vrati u prvobitni oblik, znamo da je zreo - objašnjava Georgios.

Dodaje da feta treba da ima blago kiseo i papren ukus, a struktura da bude srednje tvrda. - Moja baka pravila je mnogo tvrđe sireve. Moj otac ih je omekšao i učinio kremastijim i upravo zato je postigao uspeh - kaže Georgios iz ove poznate fabrike sireva u Grčkoj.

(Blic)

