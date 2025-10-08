KOLIKO ZAPRAVO TRAJE JEDAN TRENUTAK? Evo šta kaže istorija, a šta nauka

KOLIKO puta ste rekli nekome „samo trenutak“?

Foto: Shutterstock

Vreme je jedan od onih pojmova koje svi koristimo, a retko razumemo. Ono diktira naš svakodnevni ritam, ali i naš jezik. U želji da izrazimo brzinu, žurbu ili strpljenje, pribegavamo izrazima poput „trenutak“, „sekunda“, „časak“, ne razmišljajući o tome da su te reči nekada imale sasvim konkretna značenja.

U svetu u kojem živimo, gde sve mora biti instant i gde sekunde odlučuju o uspehu, pojam trenutka izgubio je svoje pravo značenje – postao je samo metafora za nešto što prolazi brzo, gotovo neprimetno.

Fraza koja je nekada imala tačno vremensko trajanje

Koliko puta ste rekli nekome „samo trenutak“, verujući da ta fraza znači nekoliko sekundi? Ispostavlja se da niste bili ni približno u pravu. U davna vremena, reč „trenutak“ imala je konkretno vremensko značenje. Prema prvim zapisima iz 1398. godine, pronađenim u Oksfordskom rečniku engleskog jezika, jedan trenutak je trajao tačno 90 sekundi.

Foto Shutterstock

Pisac Džon iz Trevizora tada je objasnio da „u jednom satu ima 40 trenutaka“. Kada se taj broj podeli, jasno je da svaki traje minutu i po. Drugim rečima, ono što danas smatramo neodređenim pojmom, nekada je bilo matematički precizna jedinica vremena – i to u vreme kada se svet ravnao prema kretanju sunca, a ne prema digitalnim brojčanicima.

Od srednjovekovne mere do savremene upotrebe

Poreklo izraza „trenutak“ vodi nas pravo u srednji vek, kada su ljudi merili vreme pomoću sunčanih satova. Kako je senka napredovala, smatralo se da sat ima 40 jednakih pomeranja – trenutaka. Ti trenuci nisu bili potpuno ujednačeni, jer je dužina sata zavisila od godišnjeg doba. Ipak, u proseku, svaki je trajao oko 90 sekundi u modernom vremenskom računanju.

Foto Pixabay free images

Tokom vekova, značenje se menjalo. Oksfordski rečnik je kasnije pojednostavio definiciju izraza „moment“ i „trenutak“, svodeći ih na značenje „vrlo kratkog vremena“. Tako su nestale stare matematičke odrednice, a „trenutak“ je postao izraz koji koristimo kad želimo da nešto deluje brzo, bez obavezivanja na tačno trajanje.

„Samo trenutak“ – izraz koji traje već 600 godina

Zanimljivo je da su ljudi vekovima nastavili da koriste ovaj izraz, iako su zaboravili njegovo pravo značenje. Ono što je nekada označavalo precizan vremenski raspon, danas je metafora za strpljenje, čekanje ili nagli događaj.

Ipak, ideja da trenutak traje 90 sekundi i dalje živi u istorijskim zapisima i naučnim objašnjenjima o razvoju merenja vremena.

(Espreso)

BONUS VIDEO-