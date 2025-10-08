ZALJUBLJIVANJE I PRILIKE ZA ZARADU Astro savet za sredu, 8. oktobar: Sekstil Venere i Jupitera jača veze sa inostranstvom

VENERA, planeta ljubavi, lepote, umetnosti, novca, na 23. stepenu Device, danas pravi sekstil sa moćnim Jupiterom u Raku

Ovaj prijateljski aspekt donosi zaljubljivanje, ljubav, prilike za zaradu, kao i ona sitna ali bitna uživanja u lepotama života.

Budući da Jupiter upravlja i pravosuđem i zakonodavstvom, ovaj sekstil pogoduje povoljnom rešavanju sudskih sporova ili pravne dokumentacije. Jupiter je i simbol kontakata sa strancima i putovanja, što podstiče jačanje veza sa osobama iz inostranstva i donosi poslovni i finansijski uspeh.

Ovaj aspekt najviše će osetiti Device i Rakovi treće dekade, ali i Bikovi i Jarčevi treće dekade.