ZALJUBLJIVANJE I PRILIKE ZA ZARADU Astro savet za sredu, 8. oktobar: Sekstil Venere i Jupitera jača veze sa inostranstvom
VENERA, planeta ljubavi, lepote, umetnosti, novca, na 23. stepenu Device, danas pravi sekstil sa moćnim Jupiterom u Raku
Ovaj prijateljski aspekt donosi zaljubljivanje, ljubav, prilike za zaradu, kao i ona sitna ali bitna uživanja u lepotama života.
Budući da Jupiter upravlja i pravosuđem i zakonodavstvom, ovaj sekstil pogoduje povoljnom rešavanju sudskih sporova ili pravne dokumentacije. Jupiter je i simbol kontakata sa strancima i putovanja, što podstiče jačanje veza sa osobama iz inostranstva i donosi poslovni i finansijski uspeh.
Ovaj aspekt najviše će osetiti Device i Rakovi treće dekade, ali i Bikovi i Jarčevi treće dekade.
PREMINUO HALID BEŠLIĆ: Legendarni pevač umro u 71. godini
LEGENDA narodne muzike, Halid Bešlić, preminuo je u 71 godini, preneli su regionalni mediji.
07. 10. 2025. u 13:44
AJDE ANGELA, ŠTA JE OVO? Stoltenberg tvrdi: NATO bio na korak od raspada, Tramp brutalno odgovorio svima u Alijansi
AMERIČKI predsednik Donald Tramp umalo je raspustio NATO 2018, ali su ga evropski saveznici uspeli da ga ubede da će povećati vojnu potrošnju, piše u svojim memoarima bivši generalni sekretar bloka Jens Stoltenberg.
07. 10. 2025. u 06:45
CECA NEUTEŠNA: Halid je bio velika ljudina, nikad nisam čula nešto loše o njemu
PEVAČ Halid Bešlić preminuo je u 72. godini, i rastužio svoje najbliže, obožavaoce, ali i kolege sa estrade.
07. 10. 2025. u 14:43
