DNEVNI HOROSKOP ZA SREDU, 8. OKTOBAR: Bika očekuju problemi s "papirologijom", Devicu i Ribe sa pozajmicama, Jarca s ljubavnim partnerom

SAZNAJTE šta vas u sredu, 8. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

OVAN (21. 3 - 20. 4)

S Mesecom u kući novca možete dosta da zaradite ali ako ne poštujete propise, bićete izloženi velikom riziku. Slobodne Ovnove, preko poslovnih kontakata, očekuje susret u tajnosti sa šarmantnom osobom. Glavobolja.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Napet aspekt Meseca u vašem znaku, s Plutonom, donosi vam probleme sa nadređenima, roditeljima ili voljenom osobom. Opozicija s Merkurom, koji upravlja vašim poslom i idejama, upozorava na probleme s "papirologijom".

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Mesec u kući prepreka pravi napet aspekt s vašim vladaocem Merkurom donoseći vam probleme sa saradnicima, kolegama, decom, komšijama. Slobodni Blizanci mogu da uđu u romansu sa zauzetom osobom. Potreban vam je odmor.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec u kući društvenog života pod uticajem Merkura iz kuće ljubavi može vas dovesti u situaciju da pomešate ljubav s prijateljstvom. Nije povoljan trenutak za sklapanje dogovora i potpisivanje ugovora.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Mesec ulazi u vašu kuću karijere praveći napet aspekt s Plutonom u kući partnerskih odnosa, što donosi konflikte i trzavice s voljenom osobom, nadređenima ali i probleme s pravnim aktima. Kardiovaskularne tegobe.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Sa Mesecom u kući inostranstva i obrazovanja, na putu ili predavanju možete da upoznate nekoga ko će vas zaintrigirati. Opozicija s vašim vladaocem Merkurom, upozorava na oprez sa finansijama i pozajmicama.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Napet aspekt između Merkura i Meseca u vašim astrološkim kućama novca, upozorava na oprez sa finansijama. Očekuje vas uspeh preko putovanja, sudskih procesa ili kontakata sa strancima. Podložnost povredama.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Mesec u sedmoj kući pravi izazovne aspekte s Merkurom u vašem znaku i s vašim vladaocem Plutonom u kući privatnog života donoseći vam sklonost raspravama i probleme u komunikaciji s ukućanima.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Opozicija između Merkura, koji upravlja vašim partnerskim odnosima, i Meseca koji danas ulazi u kuću posla, donosi konflikte i rasprave sa saradnicima ili nadređenima. Povedite više računa o svojim izjavama. Pazite se za volanom.

JARAC (21. 12 - 20. 1)

Mesec u Biku, znaku ljubavi ali i novca, pod uticajem Plutona, donosi finansijske ali i probleme u odnosu s ljubavnim partnerom. Slobodni Jarčevi, preko prijatelja ili društvene mreže, mogu da upoznaju mlađu osobu.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Pluton u vašem znaku prave napet aspekt s Mesecom u kući privatnog života što upozorava na probleme s voljenom osobom i članom porodice. Mogući konflikti i s poslovnim partnerima, ali i problemi s pravnim aktima. Glavobolja.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Opozicija Merkura u devetoj kući i Meseca koji danas ulazi u vašu kuću biznisa, upozorava na oprez sa finansijama kao i u kontaktim sa strancima. Ne pozajmljujte novac nikome. Dan nije povoljan za odlazak na put. Dodatni oprez za volanom.