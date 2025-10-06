DNEVNI HOROSKOP ZA UTORAK, 7. OKTOBAR: Ovna očekuje važna odluka, Raka problemi u karijeri, Vagu velika zarada, Jarca problemi sa šefom

SAZNAJTE šta vas u utorak, 7. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

U vreme punog Meseca, koji se jednom godišnje formira u vašem znaku, a ove godine 7. oktobra, očekuju vas problemi u vezi kada ćete morati da donesete važnu odluku o odnosu s emotivnim partnerom. Skloni ste introspekciji.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Početkom sedmice, očekuju vas svađe s voljenom osobom ili konflikti sa autoritetima, naročito ako se bavite delatnošću koja podrazumeva vaše prisustvo u javnosti. Škorpija želi da vas vidi što pre. Pojačana nervoza.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

U vreme ovogodišnjeg punog Meseca, 7. oktobra, vaša originalnost dolazi do izražaja preko privatnog biznisa ili neke javne delatnosti. Ovan želi da vas vidi, Rak misli na vas.Podložnost respiratornim infekcijama.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Ovogodišnja faza punog Meseca, vašeg vladaoca, u desetoj kući, 7. oktobra, donosi vam zastoj u karijeri, koji možete da prevaziđete samo istrajnošću i upornošću. Trzavice s partnerom i članovima porodice. Podložnost povredama u kući.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Jednom godišnje, pun Mesec koji upravlja vašom intuicijom, nađe se u devetoj astrološkoj kući, a ove godine 7. oktobra, donosi vam uspeh preko kontakata sa stranacima, putovanja, polaganja ispita, visokog obrazovanja, pravnih akata.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Pun Mesec u kući novca, 7. oktobra, donosi vam finansijske probleme, mnogo ograničenja kada je reč o zaradi, kao i vanredne izdatke. Slobodne Device očekuje susret s vodenim ili zemljanim znakom. Opasnost u saobraćaju.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

U vreme ovogodišnjeg punog Meseca u sedmoj kući, 7. oktobra, dobijate priliku za još veću zaradu i investiranje u isplativ projekat. U isto vreme moguće su trzavice s emotivnim partnerom, zbog njegove ljubomore na vaš uspeh.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

U vreme mladog Meseca u kući posla, 7. oktobra, budite oprezniji u komunikaciji sa saradnicima. Poslušajte savet Bika. Pozicija planeta u kući privatnosti, donose vam probleme s mlađim članom porodice. Pad imuniteta.

Strelac (23.11 - 21. 12)

U vreme punog Meseca u vašoj astrološkoj kući kreativnosti, 7. oktobra možete da započnete porodični ili neki drugi vid privatnog biznisa. Slobodnim Strelcima može doneti novu ljubav preko prijatelja ili susret s nekadašnjom simpatijom.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

U vreme punog Meseca u kući karijere, 7. oktobra, problemi sa nadređenima. Porodični problemi mogu kulminirati na pun Mesec, 7. oktobra, zato budite oprezniji. Možete da upoznate interesantnu osobu na kraćem putu.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

U vreme punog Meseca u trećoj astrološkoj kući, 7. oktobra, očekuju vas kraća putovanja, isplativi poslovni ugovori, polaganje važnih ispita. Slobodne Vodolije očekuje strastveni susret s Vagom. Izbegavajte alkohol.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

U vreme punog Meseca u kući novca, 7. oktobra, očekuju vas problemi sa finansijama i dokumentacijom, pa povedite više računa o tome šta potpisujete. Slobodne Ribe može iznenada da pogodi Amorova strela. Proverite krvnu sliku.