MODERNE, ALI OPASNE: Peći na drva su jednako štetne po zdravlje kao i cigarete, upozoravaju stručnjaci
MODERNE peći na drva, koje su sve popularniji izbor u dizajnu enterijera, sa sobom nose i zdravstvene rizike - ništa manje nego cigarete, pokazala su istraživanja.
Osobe koje se greju drva, ubacujući ih u (moderne, ali i veoma popularne) kamine ili peći unutar životnog prostora, rizikuju da izgube optimalan kapacitet pluća mnogo brže od onih koji za grejanje koriste druge izvore toplote, pokazalo je istraživanje naučnika. Istraživači su do ovog zaključka došli analizirajući zdravstvene pokazatelje nekoliko hiljada pacijenata tokom osam godina trajanja studije, pri čemu su poseban akcenat stavili na praćenje pokazatelja FEV1, koji ukazuje na to koliko vazduha osoba može naglo da izdahne u prvim sekundama.
GREJANjE NA DRVA JE VEOMA ŠTETNO PO ZDRAVLjE: IZAZIVA RESPIRATORNE PROBLEME I UPALE
"Naša studija sugeriše da mikročestice koje se nalaze u vazduhu u prostorijama u kojima se za ogrev koriste drva umnogome utiču na respiratorna tkiva i to vrlo negativno. Njihovo prisustvo u vazduhu i akumulacija na disajnim putevima dovodi do inflamantornih procesa u organizmu, što grejanje na drva čini jednako štetnim po zdravlje kao i konzumaciju duvanskih proizvoda", navodi doktor Laura Horsfal u intervjuu za britanski Dejli Mejl. "Osim toga, ovaj vid grejanja povećava i rizik od malignih oboljenja i veoma zagađuje atmosferu", upozorava stručnjak.
I MIRISNE SVEĆE SU POTENCIJALNO OPASNE, IAKO VEĆINA NAS NI NE SLUTI O TOME
Aromatične sveće su izuzetno popularne danas, naročito tokom jeseni i zimskog perioda. Međutim, stručnjaci upozoravaju da one takođe nose određenu dozu rizika po zdravlje, zbog sadržaja toluena i benzena. Ova jedinjenja kod ljudi mogu izazvati vrtoglavicu, akutnu glavobolju i niz respiratornih problema poput kijanja, začepljenja nosa i slično. "Kontinuirano izlaganje visokim koncentracijama toluena se povezuje sa brojnim zdravstvenim konsekvencama, uključujući i negativne posledice na nervni i respiratorni sistem i mozak, kao i veći rizik od razvoja raka", navodi doktor Ariful Hak.
(rt.rs)
