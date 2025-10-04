KAKO DA PRETOČITE SNOVE U STVARNOST Astro savet za subotu, 4. oktobar: Aspekti Meseca danas zahtevaju i prilagođavanje autoritetima
TRIGON između Meseca, simbola mašte u kreativnom znaku Riba i Marsa, planete akcije u poslovičnoj, pronicljivoj Škorpiji, danas odgovara vodenim znacima. To znači da snove (Mesec) možete pretočiti u stvarnost, a ideje u konkretne rezultate (trigon Mesec-Mars). Ovaj sjajan aspekt će najviše osetiti junski Rakovi, okrobarske Škorpije i februarske Ribe. S druge strane, Mesec pravi napet aspekt (inkonjunkciju) sa Suncem u Vagi, pa će biti neophodno i izvesno prilagođavanje zahtevima nadređenih, autoriteta ili roditelja, u zavisnosti od životne dobi.
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
