KAKO DA PRETOČITE SNOVE U STVARNOST Astro savet za subotu, 4. oktobar: Aspekti Meseca danas zahtevaju i prilagođavanje autoritetima

Marina Jungić Milošević, astrolog

04. 10. 2025. u 07:00

TRIGON između Meseca, simbola mašte u kreativnom znaku Riba i Marsa, planete akcije u poslovičnoj, pronicljivoj Škorpiji, danas odgovara vodenim znacima. To znači da snove (Mesec) možete pretočiti u stvarnost, a ideje u konkretne rezultate (trigon Mesec-Mars). Ovaj sjajan aspekt će najviše osetiti junski Rakovi, okrobarske Škorpije i februarske Ribe. S druge strane, Mesec pravi napet aspekt (inkonjunkciju) sa Suncem u Vagi, pa će biti neophodno i izvesno prilagođavanje zahtevima nadređenih, autoriteta ili roditelja, u zavisnosti od životne dobi.

КАКО ДА ПРЕТОЧИТЕ СНОВЕ У СТВАРНОСТ Астро савет за суботу, 4. октобар: Аспекти Месеца данас захтевају и прилагођавање ауторитетима

Foto: Shutterstock

