DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 4. OKTOBAR: Blizance očekuje rasprava u porodici, Devicu problemi s pravnim aktima, Strelca vanredni troškovi

subotu, 4. oktobra

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Sa Mesecom 12. kući možete da saznate neke od vas dobro skrivane porodične tajne. Romantičan susret s osobom koja nosi uniformu na radu. Pozicija Neptuna, vladaoca vašeg znaka povoljno utiče na finansijsku situaciju.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Naglašena 11. astrološka kuća u koju danas ulazi Mesec donosi neki dogovor preko prijatelja ili osoba koje žive u inostranstvu. Romantičan susret na nekoj proslavi u objektu blizu reke ili jezara.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Pozicija vašeg vladaoca Merkura, upozorava da budete oprezniji prilikom ulaganja u nov posao koji mogu da imaju veze s alternativnom medicinom, farmacijom, naukom. Rasprava sa starijim članom porodice.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Nemojte da se zalećete kada je reč o razgovoru s emotivnim partnerom, sačekajte dva dana da Merkur, planeta komunikacije, uđe u kuću ljubavi. Odlaganje puta u inostransvo, zbog okolnosti na koje ne možete da utičete. Dopada vam se Devica.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Ne prija vam konjunkcija Mesec u Ribama, u koji "pada" kuća finansija i rizika, pa bi trebalo da se klonite nepotrebnih troškova. Razmišljate o strastvenom susretu s jednim vatrenim znakom. Izbegavajte alkohol.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Naglašeno polje partnerskih odnosa donosi vam susret sa osobom koja je poznata u javnosti, preko posla. Problemi s pravnim aktima. Izbegavajte rasprave sa mlađim saradnicima i kolegama. Susret s Rakom.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Sa naglašenim znakom Bika i Riba, možete da sklopite dogovor o kreativnom projektu koji vam donosi finansijsku satisfakciju na duže staze. Neko koga ste upoznali preko prijatelja želi ponovo da vas vidi. Problemi sa cirkulacijom.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Trigon između vašeg vladaoca Marsa i Meseca podstiče vas na akciju i donosi uvećanje prihoda preko kreativnih poslova i privatnog preduzetništva. Jedan Bik vam šalje poruku romantične prirode. Nesanica.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Mesec u kući privatnog života ali i porodičnog biznisa podstiče vašu želju za započinjanjem samostalne delatnosti. Budite oprezniji sa potpisivanjem ugovora s osobama koje žive u inostranstvu. Vanredni troškovi.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Mesec u kući mentalnog stanja čini vas nervoznim i rasejanim, ali vam donosi i dobre ideje naročito ako se bavite nekim kreativnim zanimanjem. Ipak, obratite pažnju s kim se dogovorate o novim poslovima.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Sa Mesecom u Ribama, u koji "pada" vaša kuća posla očekuje vas dosta obaveza, ali i mogućnost da dosta zaradite. Ako planirate ulganje u novi posao, sačekajte 6. oktobar. Poslušajte savet jednog Lava.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Mesec u vašem znaku donosi vam inspiraciju i sjajne ideje, ako se bavite nekim kreativnim zanimanjem. Klonite se rasprava sa partnerom, kao i sa mlađim saradnicima. Pazite se u saobraćaju.