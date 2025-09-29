Panorama

KAKO SE SEČE KUPUS ZA SALATU: Dosta ste to radili pogrešno, evo pravog načina

V.N.

29. 09. 2025. u 22:38

AKO želite da vaša kupus salata bude savršeno hrskava, ukusna i ravnomerno začinjena, ključ je u načinu seckanja.

Foto Shutterstock

Umesto klasičnog seckanja nožem, glavicu kupusa treba preseći na četvrtine, a zatim svaki deo prelaziti ljuštilicom gore-dole.

Na taj način dobijaju se tanki i ravnomerno isečeni komadići koji bolje upijaju začine.

Za savršen ukus, preporučuje se da se salata začini kombinacijom soli, šećera, sirćeta, ulja i malo vode (oko 100 ml).

Nakon što se sve dobro izmeša, ostavite da odstoji 15 minuta – voda omekšava kupus, a šećer pojačava slani ukus, čineći salatu još boljom.

