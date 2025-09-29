KAKO SE SEČE KUPUS ZA SALATU: Dosta ste to radili pogrešno, evo pravog načina
AKO želite da vaša kupus salata bude savršeno hrskava, ukusna i ravnomerno začinjena, ključ je u načinu seckanja.
Umesto klasičnog seckanja nožem, glavicu kupusa treba preseći na četvrtine, a zatim svaki deo prelaziti ljuštilicom gore-dole.
Na taj način dobijaju se tanki i ravnomerno isečeni komadići koji bolje upijaju začine.
Za savršen ukus, preporučuje se da se salata začini kombinacijom soli, šećera, sirćeta, ulja i malo vode (oko 100 ml).
Nakon što se sve dobro izmeša, ostavite da odstoji 15 minuta – voda omekšava kupus, a šećer pojačava slani ukus, čineći salatu još boljom.
(Alo)
