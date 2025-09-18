OVA TRI ZNAKA OČEKUJU TEKTONSKI POREMEĆAJI DO DECEMBRA: Na poslu kreće haos, a novac vam klizi kroz prste

KRAJ 2025. godine neće biti "još jedan kraj godine". Biće to preokret koji nosi energiju potresa, ono što više ne funkcioniše odlazi zauvek, a ono što tek nastaje pravi nove temelje. Svi će osetiti talas promena, ali tri horoskopska znaka biće u samom epicentru.

Bikove očekuje udar na sigurnost i finansije

Bikovi, znamo da volite stabilnost. Ali kraj 2025. godine je sve samo ne to. Uran briše stare obrasce, Saturn testira koliko su vam temelji jaki, a Venera vas uči da materijalno nije smisao, već samo sredstvo.

Očekujte promene u izvorima prihoda, iznenadne troškove ili čak nasledstva i dobitke. Ali ovo nije samo priča o novcu, mnoge Bikove čekaju selidbe, odlazak u inostranstvo ili velika renoviranja doma. Odnosi se lome i transformišu: neki će staviti tačku na dugogodišnje veze, drugi će upoznati osobu koja im potpuno menja pogled na ljubav.

Zdravlje i navike dolaze u fokus, pa ćete morati da prestanete da odlažete promene koje već dugo znate da su nužne. Oktobar donosi prvi finansijski obrt, novembar turbulencije u odnosima, a decembar novi mir - ali na potpuno drugačijim temeljima.

Rakove očekuje emotivni cunami i porodične lekcije

Za Rakove, horoskop im nalaže da je kraj 2025. period kada emocije diktiraju sve. Pluton kopa po vašim unutrašnjim dubinama, a Severni čvor otvara karmičke lekcije vezane za porodicu i poreklo.

Porodične priče biće u centru, od gubitaka i rastanaka do novih početaka, pomirenja ili dolaska bebe. Preseljenje, renoviranje ili kupovina kuće dobiće posebno simbolično značenje.

Istovremeno, osetićete rascep između porodičnih obaveza i karijere. Neki će menjati posao da budu bliže voljenima, drugi će pokušati da spoje nemoguće. Sve to prati suočavanje sa starim traumama i iscrpljenost, ali iz tog bola rađa se snaga intuicije.

Septembar budi prve nemire, oktobar i novembar nose kulminaciju, a decembar donosi mir posle oluje - kao znak da ste spremni za novi ciklus.

Jarčevima horoskop najavljuje promene iz korena

Jarčevi, vi ste navikli na kontrolu. Ali do decembra 2025. shvatićete da je kontrola samo iluzija. Pluton ruši staru verziju vas, Uran otvara vrata neočekivanim prilikama, a Saturn proverava koliko ste spremni da preuzmete odgovornost za novu fazu.

Na poslu, horoskop vam nalaže da je sve moguće: od gubitka pozicije, naglih promena pravca, pa do iznenadnih priznanja i uspeha. Status se menja, bilo kroz skandale, bilo kroz slavu. Odnosi sa autoritetima postaju napeti, a sukobi sa nadređenima ili institucijama neizbežni.

Ali baš kada mislite da vam se svet ruši, pojaviće se prostor da izgradite identitet na zdravijim temeljima. Septembar otvara prve pukotine, oktobar donosi vrhunac turbulencija, a do novembra i decembra rađa se potpuno nova verzija vas, jača, svesnija i slobodnija.

