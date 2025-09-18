ŠTA DONOSI ASTEROID FANTAZIJA U ZNAKU OVNA? Astro savet za četvrtak, 18. septembar: Evo koja tri znaka danas prate srećne okolnosti
MESEC u Lavu kasno po podne obrazuje prijateljski aspekt (trigon) s asteroidom Fantazija u Ovnu, donoseći vatrenim znacima rođenim na početku druge dekade više srećnih okolnosti u završavanju poslovnih ali i privatnih obaveza.
Kada je reč o poslu, moguće je da će ostvariti nešto o čemu davno maštaju ili će njihova kreativnost doći do punog izražaja, naročito ako se bave nekim umetničkim zanimanjem (glumci, pevači, muzičari, slikari).
Preporučujemo
ASTROLOZI KAŽU DA 3 ZNAKA ČEKA 10 NAJBOLjIH GODINA: Čeka ih ostvarenje snova
17. 09. 2025. u 22:30 >> 18:18
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
Komentari (0)