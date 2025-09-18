Panorama

ŠTA DONOSI ASTEROID FANTAZIJA U ZNAKU OVNA? Astro savet za četvrtak, 18. septembar: Evo koja tri znaka danas prate srećne okolnosti

Marina Jungić Milošević, astrolog

18. 09. 2025. u 07:50

MESEC u Lavu kasno po podne obrazuje prijateljski aspekt (trigon) s asteroidom Fantazija u Ovnu, donoseći vatrenim znacima rođenim na početku druge dekade više srećnih okolnosti u završavanju poslovnih ali i privatnih obaveza.

Kada je reč o poslu, moguće je da će ostvariti nešto o čemu davno maštaju ili će njihova kreativnost doći do punog izražaja, naročito ako se bave nekim umetničkim zanimanjem (glumci, pevači, muzičari, slikari).

