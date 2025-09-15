DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 15. SEPTEMBAR: Bik ulazi u tajnu romansu, Raka očekuju vanredni troškovi, a Jarca odlaganje dogovora

SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 15. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Izazovni aspekti Meseca u kući privatnog života s vladaocem Plutonom i Neptunom, planetama novca i ideja, podstiču vašu želju za angažovanjem u samostalnoj delatnosti. Rasprava s voljenom osobom, zbog ljubomore. Oprez u saobraćaju.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Pozicija vašeg vladaoca Venere, simbola posla, nepovoljno utiče na vaše finansije, ali vam kontakt sa uticajnom osobom ili strancima, donosi zaradu preko honorarnog posla. Tajna romansa s Ribama. Rasprava s rođakom.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Mesec u Raku vas uvek motiviše da se angažujete na nekom dodatnom poslu. Izbegavajte rasprave sa ženama iz familije. Ljubavni partner očekuje da se setite jednog važnog datuma. Izbegavajte energetske napitke.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec u vašem znaku pravi napete aspekte sa tranzitnim planetama donoseći vam promenljivo raspoloženje. Vanredni troškovi, ako se bavite uslužnim delatnostima i nekretninama. Voljena osoba vam nameće svoje mišljenje.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Pozicija Meseca u 12. kući naglašava vašu intuiciju i donosi inspiraciju za bavljenje kreativnim poslom. Bračni partner ima problema sa samopouzdanjem. Poziv za izlazak od stare simpatije koja stiže s dužeg puta. Izbegavajte alkohol.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Mesec u kući više sile pod uplivom Neptuna iz kuće rizika nepovoljno utiče na vaše finansije. Upoznavanje s vodenim znakom u društvu rođaka, slobodnim Devicama može da donese susret s nekim s kim će ući u ozbiljnu vezu. Nesanica.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Pozicija vašeg vladaoca Venere, simbola novca, podstiče vašu želju za trošenjem, mada bi trebalo da pazite na finansije. Mesec u kući karijere donosi vam važan dogovor s osobom na položaju. Pazite se u saobraćaju.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Ako planirate ulaganje u nov posao, sada nije pravi trenutak za to jer se neki poslovni dogovor može odužiti ili prekinuti na određeno vreme. Strastveni susret sa zauzetom osobom. Provodite više vremena u prirodi.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Mesec u kući finansija, donosi vam mogućnost za zaradu preko paralelnog ili honorarnog posla. Privačite pažnju jedne zauzete osobe. Nije trenutak za potpisivanje ugovora, naročito ako se bavite privatnim biznisom.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Napeti aspekti Meseca koji upravlja partnerskim odnosima, s vašim vladaocem Saturnom i Merkurom, usporavaju ili odlažu dogovor sa ljubavnim ili poslovnim partnerom. Moguć sukob sa rođakom. Pazite se povreda.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Aspekti Meseca u Raku i vašeg vladaoca Saturna, donose vam nove poslovne šanse ali i rizik kada je reč o ulaganju u nov projekat. Slobodni mogu da upoznaju interesantnu osobu iz umetničkih krugova. Bol u leđima.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Mesec u Raku pravi kvadrat s vašim vladaocem Neptunom u drugoj kući donoseći vam romantičan susret s osobom sa posla. Pazite se finansijskih prevara. Februarske Ribe dobijaju šansu da se oprobaju u novom poslu. Izbegavajte alkohol.