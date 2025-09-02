SVEMIRSKI TELESKOP OTKRIO CRNU RUPU: Sumnja se da je nastala u prvoj sekundi Velikog praska

SVEMIRSKI teleskop Džejms Veb otkrio je crnu rupu sa oskudnim oreolom materijala za šta naučnici tvrde da bi moglo da preokrene postojeće teorije o univerzumu, prenosi Gardijan.

Kako se navodi, u pitanju je drevna i "skoro gola" crna rupa za koju astronomi veruju da je možda nastala u prvom deliću sekunde nakon Velikog praska.

Ako se potvrdi da je reč o takozvanoj prvobitnoj crnoj rupi, teorijskoj klasi objekata za koje je Stiven Hoking predvideo da postoji, ali nikada ranije viđenih, otkriće bi preokrenulo preovlađujuće teorije o univerzumu.

Do sada je, navodi Gardijan, uvreženo mišljenje bilo da su se zvezde i galaksije pojavile prve i da su crne rupe nastale tek kada su najranije zvezde ostale bez goriva i kolabirale pod sopstvenom gravitacijom.

Ali, najnovija posmatranja svemirskog teleskopa, koja otkrivaju ogromnu crnu rupu sa samo oskudnim oreolom okolnog materijala koji datira još iz zore kosmosa, deluju nespojivo sa ovim nizom događaja.

Ova crna rupa je skoro gola. Ovo je zaista izazov za teorije. Čini se da je ova crna rupa formirana bez prethodne galaksije oko nje, rekao je profesor Roberto Majolino, kosmolog sa Univerziteta u Kembridžu, jedan od članova tima koji stoji iza posmatranja.

Najnovija posmatranja fokusiraju se na malu crvenu tačku poznatu kao QSO1 koja datira više od 13 milijardi godina unazad, kada je univerzum bio star "samo" 700 miliona godina.

To je jedna od rasutih takvih tačaka koje je pronašao teleskop, a koje su toliko crvene, toliko kompaktne i toliko svetle da su astronomi zaključili da moraju biti drevne supermasivne crne rupe.

Ovo merenje je dalo masu centralne crne rupe od 50 miliona solarnih masa.

Ovo je u oštroj suprotnosti sa onim što posmatramo u našem lokalnom univerzumu, gde su crne rupe u centru galaksija poput Mlečnog puta oko hiljadu puta manje masivne od njihove galaksije domaćina, rekao je Majolino.

U posebnoj analizi, utvrđeno je da je sjajni materijal oko crne rupe hemijski "netaknut2, sastoji se gotovo isključivo od vodonika i helijuma, dva elementa koja su preostala nakon Velikog praska.

Odsustvo težih elemenata, koji se stvaraju u zvezdama, dodatno dovodi do zaključka da nema značajnog formiranja zvezda u blizini crne rupe.

