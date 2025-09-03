DNEVNI HOROSKOP ZA ČETVRTAK, 4. SEPTEMBAR: Bik sarađuje sa uticajnim osobama, Rak dobija značajna priznanja a Devica i Jarac bračne ponude

SAZNAJTE šta vas u četvrtak, 4. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (20. 3 - 21. 4)

Fantastičan aspekt između Jupitera u kući privatnog života i severnog Mesečevog čvora donosi mogućnost povoljnog rešenja stambenog pitanja, prinovu u familiji, a roditeljima uspehe dece. Psihički umor.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Zarada preko nekonvencionalnih vidova zarade, naročito IT sektora. Trigon severnog Mesečevog čvora u kući finansija i Jupitera koji upravlja tom kućom donosi vam sponzorstvo, isplativ ugovor, saradnju s uticajnim osobama.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Trigon Jupitera u kući novca i severnog Mesečevog čvora u desetoj kući karijere donosi vam veliku poslovnu ekspanziju, priliku za finansijski i uspeh u karijeri, saradnju s uglednom osobom, kao i uspeh u javnim delatnostima.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Aspekti Jupitera u vašem znaku donose vam uspeh na ličnom i profesionalnom planu, upis na fakultet, doktorat, daleka putovanja, rešavanje pravnih akata, saradnju sa strancima i ženama, značajna priznanja u javnim delatnostima.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Trigon Jupitera u kući dalekog inostranstva i severnog Mesečevog čvora u kući novca povoljno utiče na rešavanje pitanja nasledstva, alimentacije, podele bračne imovine, stipendije, sponzorstva, ali i ulaganja u nov projekat.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Jupiter, planeta prosperiteta, u kući planova i velikog novca u trigonu sa severnim Mesečevim čvorom u kući partnerstva donosi vam finansijski i uspeh u karijeri ili privatnom preduzetništvu. Možete takođe da dobijete bračnu ponudu.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Severni Mesečev čvor u kući posla i Jupiter u kući karijere najavljuju napredovanje u karijeri i važne poslovne saradnje s inostranim firmama i uglednim osobama, koje vam otvaraju vrata novih poslovnih oblasti. Stare zdravstvene tegobe.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Sjajan trigon između Jupitera u kući inostranstva i obrazovanja i severnog Mesečevog čvora donosi vam veliki uspeh, završetak fakulteta, novu ljubav, trudnoću ili prinovu u familiji a roditeljima radost zbog uspeha dece.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Aspekt vašeg vladaoca Jupitera u kući novca i severnog Mesečevog čvora u kući privatnosti donosi sjajne finansijske mogućnosti, rešavanje nasledstva, kredita, stipendije, alimentacije, deobe bračne imovine. Prinova u familiji.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Aspekti Jupitera u sedmoj kući donose brak sa uglednom osobom, bolje odnose sa rođacima, uspeh u javnoj delatnosti, potpisivanje važnih ugovora sa strancima, diplomiranje, upis na fakultet, rešavanje pravnih akata.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Trigon Jupitera i severnog Mesečevog čvora u kućama posla i finansija, donosi vam finansijsku ekspanziju preko privatnog preduzetništva ili stare poslovne ideje. Uspeh u javnoj delatnosti praćen nagradama. Solidno zdravlje.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Odličan aspekt vašeg vladaoca Jupitera u kući ljubavi i kreativnosti i severnog Mesečevog čvora u vašem znaku donosi vam uspeh preko javne delatnosti ili omiljenog hobija, novu ljubavnu priču, trudnoću ili prinovu u familiji.