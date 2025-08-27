Panorama

MOŽE DOĆI DO EKSPLOZIJE: Odmah uklonite ovo iz automobila

Dimitrije Krsmanović

27. 08. 2025. u 13:43

AEROSOLNE limenke poput dezodoransa i osveživača mogu eksplodirati u automobilu na suncu. Saznajte zašto su opasne i kako ih bezbedno skladištiti.

МОЖЕ ДОЋИ ДО ЕКСПЛОЗИЈЕ: Одмах уклоните ово из аутомобила

Foto: Shutterstock

Vozačima je upućeno ozbiljno upozorenje da iz svojih automobila uklone jednu čestu stvar, jer tokom vrelog vremena može predstavljati ozbiljnu opasnost. Reč je o aerosolnim sprejevima – od dezodoransa i osveživača prostora, pa sve do lakova za kosu i sredstava za čišćenje.

Stručnjaci upozoravaju da visoke temperature mogu dovesti do curenja, a u nekim slučajevima i do toga da se limenka “pukne ili eksplodira”. Iako je Velika Britanija izašla iz najjačeg toplotnog talasa, meteorolozi prognoziraju da će temperature u Londonu tokom predstojećeg vikenda i dalje biti preko 25°C. Međutim, unutrašnjost automobila parkiranog na suncu može dostići i daleko više temperature od preporučenih, navodi portal Express.co.uk.

Foto: Profimedia

 

Zašto su aerosolne limenke opasne u automobilu?

Kako objašnjava LeaseLoco, pritisak unutar limenke raste zajedno sa temperaturom. Ako dođe do prevelikog pritiska, postoji opasnost od pucanja ili eksplozije, što može izazvati požar ili ozbiljne povrede.

Čak i kada ne dođe do eksplozije, toplota može oštetiti sadržaj, smanjiti efikasnost proizvoda i izazvati curenje.

Ako je spoljašnja temperatura 24°C, unutrašnjost automobila parkiranog na direktnom suncu može se za svega 10 minuta zagrejati na 38°C.

Nakon pola sata temperatura u vozilu može dostići čak 50°C, a ponekad i do 60°C.

Kako bezbedno čuvati sprejeve ako moraju da budu u automobilu?

Ako baš morate da nosite aerosolne proizvode u vozilu, preporučuje se da ih nikako ne ostavljate na direktnom suncu. Najsigurnije je čuvati ih u prtljažniku ili u pretincu, dok su džepovi na vratima najgore mesto, jer su direktno izloženi suncu.

Iz kompanije Dick Lovett savetuju:

„Uvek proverite preporuke proizvođača. Ako morate da ostavite sprej u kolima, obavezno ga zaštitite od direktnog sunca, ali najbolje je da to u potpunosti izbegnete.“

(Kurir)

BONUS VIDEO-

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TOTALNA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez nekoliko igrača posle eliminacije iz Lige šampiona

TOTALNA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez nekoliko igrača posle eliminacije iz Lige šampiona