MOŽE DOĆI DO EKSPLOZIJE: Odmah uklonite ovo iz automobila
AEROSOLNE limenke poput dezodoransa i osveživača mogu eksplodirati u automobilu na suncu. Saznajte zašto su opasne i kako ih bezbedno skladištiti.
Vozačima je upućeno ozbiljno upozorenje da iz svojih automobila uklone jednu čestu stvar, jer tokom vrelog vremena može predstavljati ozbiljnu opasnost. Reč je o aerosolnim sprejevima – od dezodoransa i osveživača prostora, pa sve do lakova za kosu i sredstava za čišćenje.
Stručnjaci upozoravaju da visoke temperature mogu dovesti do curenja, a u nekim slučajevima i do toga da se limenka “pukne ili eksplodira”. Iako je Velika Britanija izašla iz najjačeg toplotnog talasa, meteorolozi prognoziraju da će temperature u Londonu tokom predstojećeg vikenda i dalje biti preko 25°C. Međutim, unutrašnjost automobila parkiranog na suncu može dostići i daleko više temperature od preporučenih, navodi portal Express.co.uk.
Zašto su aerosolne limenke opasne u automobilu?
Kako objašnjava LeaseLoco, pritisak unutar limenke raste zajedno sa temperaturom. Ako dođe do prevelikog pritiska, postoji opasnost od pucanja ili eksplozije, što može izazvati požar ili ozbiljne povrede.
Čak i kada ne dođe do eksplozije, toplota može oštetiti sadržaj, smanjiti efikasnost proizvoda i izazvati curenje.
Ako je spoljašnja temperatura 24°C, unutrašnjost automobila parkiranog na direktnom suncu može se za svega 10 minuta zagrejati na 38°C.
Nakon pola sata temperatura u vozilu može dostići čak 50°C, a ponekad i do 60°C.
Kako bezbedno čuvati sprejeve ako moraju da budu u automobilu?
Ako baš morate da nosite aerosolne proizvode u vozilu, preporučuje se da ih nikako ne ostavljate na direktnom suncu. Najsigurnije je čuvati ih u prtljažniku ili u pretincu, dok su džepovi na vratima najgore mesto, jer su direktno izloženi suncu.
Iz kompanije Dick Lovett savetuju:
„Uvek proverite preporuke proizvođača. Ako morate da ostavite sprej u kolima, obavezno ga zaštitite od direktnog sunca, ali najbolje je da to u potpunosti izbegnete.“
