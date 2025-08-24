STIŽE KARMIČKI UDAR U SEPTEMBRU: Pogledajte koja tri horoskopska znaka neće moći da pobegnu od prošlosti

SAZNAJTE koja 3 horoskopska znaka očekuje karmički udar u septembru 2025. U septembru glavni igrač je Saturn – planeta karme i životnih lekcija.

Foto: Shutterstock

U septembru glavni igrač je Saturn – planeta karme i životnih lekcija. Njegovo retrogradno kretanje vraća nas na stare izazove i podseća da ništa ne možemo preskočiti. Ako smo izbegavali odgovornost, ako smo gurali probleme pod tepih, sada će se oni pojaviti pred našim vratima i tražiti da ih konačno razrešimo.

Pomračenja, koja se takođe događaju ovog meseca, dodatno pojačavaju tu priču. Njihova je energija snažna, često sudbinska, i donosi prekretnice koje nas pogađaju duboko i neočekivano.Pomračenje Meseca obično otkriva ono što je bilo skriveno, podstiče kulminaciju i završetke, dok pomračenje Sunca otvara prostor za nove početke.

No, ti novi počeci uvek nose trag prošlih odluka i iskustava. Kada se na nebu dogodi pomračenje, vreme kao da prestane biti linearno. Sve se isprepliće – prošlost, sadašnjost i budućnost – i otvara se portal kroz koji ulazi ono što treba da bude razjašnjeno.

U septembru 2025. svedočimo upravo takvoj kombinaciji. Retrogradni Saturn i niz pomračenja zajedno tvore snažan kosmički okvir u kojem se prošlost vraća na velika vrata. I dok će mnogi osetiti tek blagu nostalgiju ili povratak starih tema, tri znaka nalaze se u samom središtu tog procesa.

Kada se mesec približi kraju i kada se energija pomračenja smiri, mnogi će osetiti olakšanje. A pred nama su meseci koji donose velike promene, posebno krajem godine pa je ovo savršen trenutak da zakoračimo u njih bez nepotrebnog tereta.

Čak i ako niste rođeni u jednom od ovih znakova, energija septembra doneće vam poneki podsetnik iz prošlosti. Možda neočekivani susret, iznenadni poziv ili san koji će vas vratiti na davno zaboravljeno mesto.

Prošlost se vraća, ali ne da nas zarobi, već da nas oslobodi. Ako je prigrlimo i naučimo njene lekcije, budućnost će se otvoriti jasnija i svetlija nego ikada.

Ovan

Za Ovna, znak koji je navikao da gleda napred i nikada ne troši previše vremena na ono što je prošlo, ovo će biti posebno izazovan period. Saturnovo kretanje vraća fokus na nerešene priče i neizrečene reči. Kao da se pred Ovnovima otvara beležnica u kojoj su ostali prazni redovi, a sada ih treba ispuniti.

Emocionalne rane koje su bile potisnute mogu ponovo isplivati na površinu. Možda će se pojaviti situacija koja podseća na davni sukob s članom porodice ili osećaj žaljenja zbog odluke koju niste imali hrabrosti da donesete. Iako to može biti neugodno, to je zapravo prilika da se oslobodite tereta koji vas prati. Saturn traži disciplinu i hrabrost, a upravo su to osobine koje Ovan poseduje.

Pomračenje u Ribama dodatno otvara vrata podsvesti. Ovnovi će možda imati intenzivne snove, prisećati se ljudi ili situacija koji su davno nestali iz njihovih života.

Pojaviće se osećaj da emocije dolaze niotkuda, no zapravo se oslobađa ono što je dugo bilo potisnuto. Kada Sunce i Merkur uđu u Vagu, naglasak se premešta na odnose. Možda će se pojaviti neko iz prošlosti, neko s kim ste ostali nedorečeni. Ovo je trenutak za razgovor, za pomirenje, za zatvaranje kruga.

Na kraju meseca, ulaskom Marsa u Škorpiona, Ovnove očekuje novi talas snage. To je trenutak kada ćete imati dovoljno odlučnosti da iznesete na površinu i najteže teme. Možda će biti burno, možda emotivno, ali upravo tada se događa transformacija. Oslobađajući se starog, otvarate prostor za novo.

Blizanci

Za Blizance će septembar biti period u kojem se prošlost i sadašnjost isprepliću na svakom koraku. Njihov vladar Merkur ovog puta nije retrogradan, što im daje jasnoću uma i sposobnost da logično razluče šta iz prošlosti vredi ponovo uzeti u obzir, a šta treba zauvek ostati zatvoreno.

Retrogradni Saturn vraća pažnju na područje karijere i životnog puta. Blizanci će se možda prisetiti propuštene prilike, nedovršenog projekta ili neispunjenog cilja. No, umesto žaljenja, sada seotvara druga šansa. Situacije iz proleća mogu se ponovo pojaviti, ali ovaj put sa šansom da ih dovršite do kraja.

Pomračenje u Ribama donosi kulminaciju na profesionalnom planu. Možda će se završiti neki dugotrajni projekat, možda će se pojaviti nova prilika, a možda će se nešto iznenada zatvoriti kako bi otvorilo prostor za nešto bolje. U svakom slučaju, biće jasno da se prošlost vraća kako biste sada mogli reagovati drugačije.

Retrogradni Uran u vašem znaku donosi neočekivane flešbekove. Možda ćete naići na stari dnevnik, možda će vas nazvati osoba koju niste čuli godinama, možda će vas neko podsetiti na vaše mladalačke snove. Sve to nije slučajno – Uran vas podseća na to ko ste zapravo i koliko ste se promenili.

Pomračenje u Devici usmerava fokus na dom i porodicu. Blizanci će se možda vratiti na mesta iz detinjstva, sresti porodicu nakon dugo vremena ili rešavati stare porodične nesuglasice. To može biti emotivno, ali i oslobađajuće. Shvatićete da prošlost nije tu da vas zadrži, nego da vam pokaže koliko ste porasli.

Vodolija

Vodolije su znak koji uvek gleda unapred, u smele vizije budućnosti. No, ovog septembra prisiljene su da se vrate unazad i preispitaju na čemu grade svoje snove. Saturnovo retrogradno kretanje u Ribama stavlja naglasak na finansije, sigurnost i osećaj lične vrednosti. To nije samo priča o novcu, nego o temeljima na kojima gradite svoj život.

Možda će se ponovo pojaviti stara finansijska pitanja – dug koji ste ignorisali, poslovni plan koji ste ostavili nedovršen ili imovina koja je ostala nedefinisana. No, još važnije od toga, vraća se pitanje samopouzdanja. Vodolije će možda osetiti povratak starih nesigurnosti, sumnji u sopstvenu vrednost ili strahova od gubitka stabilnosti. Sve to izlazi na površinu kako biste mogli jasno sagledati gde zapravo stojite.

Pomračenje u Ribama dodatno naglašava ta pitanja. Može se pojaviti iznenadna situacija vezana za novac ili imovinu koja će vas podsetiti da ništa ne smete ostavljati nerazrešeno. No, iako će možda biti emotivno, zapravo se radi o oslobađanju. Kada se oslobodite starog tereta, osećaj sigurnosti postaje čvršći nego ikada pre.

Retrogradni Uran u Blizancima donosi još jedan zanimljiv sloj. On može vratiti stare ljubavi ili stare strasti, projekte koje ste započeli davno, a koji ponovo bude vašu kreativnost. U trenucima kada se čini da se prošlost vraća na svim nivoima, zapravo vam se nudi prilika da otkrijete šta vas doista ispunjava.

Kako mesec odmiče, ulazak Sunca i Merkura u Vagu pomaže vam da sve sagledate iz šire perspektive. Razgovori s bliskim ljudima, nova učenja ili čak putovanja mogu doneti važne uvide. Videćete svoju priču u kontekstu šire slike i shvatiti da vas prošlost nije tu da vas sputava, nego da vas učvrsti.

(Atma/Kurir)