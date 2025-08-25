PROCVAT MUZIČKIH PROJEKATA Astro savet za utorak, 26. avgust: Evo kod kojih znakova Venerini aspekti podstiču kreativnost ali i ljubomoru

NEPTUN, planeta vizija, inspiracije, intuicije, ideala, snova, umetnosti, romantike i ljubavnog zanosa, danas obrazuje trigon sa Venerom u maštovitom, kreativnom Lavu, znaku ljubavi, umetnosti, ideja.

Ovaj harmoničan aspekt unosi romantiku u ljubavne veze ali donosi i praktičan pristup svakodnevnim problemima u odnosu među partnerima.

Trigon Venere i Neptuna donosi procvat kreativnih projekata, naročito u muzici (opera), poeziji, slikarstvu. Saturnova stabilnost pomaže Neptunu da ostvari svoje snove, a Venera sve to boji lepotom.

Istovremeno, Venera pravi opoziciju s Plutonom koja naglašava strasti, ljubomoru i posesivnost, a donosi i probleme sa finansijama. Ljubavni ili poslovni partner može pokazati želju za manipulacijom ili dominacijom u odnosu.

I opet su vatreni znaci "na tapetu", odnosno, pod najvećim uticajem ovih apspekata, Ovnovi, Lavovi, Strelci, kao i jedan vazdušni znak - Vodolija.