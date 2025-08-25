PROCVAT MUZIČKIH PROJEKATA Astro savet za utorak, 26. avgust: Evo kod kojih znakova Venerini aspekti podstiču kreativnost ali i ljubomoru
NEPTUN, planeta vizija, inspiracije, intuicije, ideala, snova, umetnosti, romantike i ljubavnog zanosa, danas obrazuje trigon sa Venerom u maštovitom, kreativnom Lavu, znaku ljubavi, umetnosti, ideja.
Ovaj harmoničan aspekt unosi romantiku u ljubavne veze ali donosi i praktičan pristup svakodnevnim problemima u odnosu među partnerima.
Trigon Venere i Neptuna donosi procvat kreativnih projekata, naročito u muzici (opera), poeziji, slikarstvu. Saturnova stabilnost pomaže Neptunu da ostvari svoje snove, a Venera sve to boji lepotom.
Istovremeno, Venera pravi opoziciju s Plutonom koja naglašava strasti, ljubomoru i posesivnost, a donosi i probleme sa finansijama. Ljubavni ili poslovni partner može pokazati želju za manipulacijom ili dominacijom u odnosu.
I opet su vatreni znaci "na tapetu", odnosno, pod najvećim uticajem ovih apspekata, Ovnovi, Lavovi, Strelci, kao i jedan vazdušni znak - Vodolija.
"RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU" Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije otputovala je danas iz Beograda za Rigu gde će igrati na predstojećem Evropskom prvenstvu.
25. 08. 2025. u 15:30
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
GLADNI MEDVED NAPRAVIO HAOS: Raskopao grobove na pravoslavnom groblju u potrazi za hranom
NAKON sve češćih slučajeva da medvedi u Crnoj Gori dolaze do naseljenih mesta, gde napadaju pčelinjake i stoku, meštane sela Donji Unač u oblasti Pive iznenadio je medved koji je u potrazi za hranom pokušao da raskopa grobove, javlja Radio-televizija Crne Gore (RTCG).
25. 08. 2025. u 11:24
