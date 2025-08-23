"BLIZANAČKA TELEPATIJA" ILI NEŠTO DRUGO? Evo šta nauka kaže o neobičnoj vezi između blizanaca

JEDAN od najpoznatijih mitova vezanih za blizance je takozvana "blizanačka telepatija", to jest verovanje da blizanci, posebno jednojajčani, mogu na daljinu da osete misli, emocije ili fizičke senzacije jedno drugog, bez upotrebe pet čula.

Foto: N. Živanović

Da li zaista postoji neobjašnjiva veza između njih ili se "telepatija" ipak može objasniti naukom?

Blizanci često imaju neobične sličnosti - završavaju jedno drugom rečenice, pojavljuju se u istoj odeći bez dogovora, a ponekad tvrde da osećaju bol ili emocije svog brata ili sestre. Ova pojava već decenijama privlači pažnju, ali ono što najviše intrigira nije samo njihova zajednička DNK i fizički izgled, već utisak da između njih postoji dublja, gotovo nadrealna povezanost.

Postoji veliki broj anegdota koje opisuju ovaj fenomen kada su blizanci razdvojeni - od blizanca koji oseti bol u trenutku kada drugi doživi povredu, do iznenadnog osećaja straha u momentu kada se jedan od blizanaca nađe u opasnosti i slično.

Takve priče su podstakle brojna istraživanja, a istorijski gledano, interesovanje za "blizanačku telepatiju" pojavilo se krajem 19. veka, u vreme kada se psihologija počela razvijati. Iako je bilo uzbudljivih pojedinačnih rezultata, nauka nije uspela da obezbedi čvrste dokaze da "telepatija" postoji.

Savremena istraživanja, poput jedne studije iz 2013. godine, pokazala su da je kod pojedinih parova moguće uočiti fiziološke reakcije na stimuluse kojima je bio izložen samo jedan blizanac. Ipak, takvi rezultati su retki i često se ne mogu ponoviti. Pored toga, istraživači uvek naglašavaju da takvi rezultati nisu nužno dokazi postojanja telepatije, već osnova za dalje proučavanje.

Mnoge druge studije, uključujući eksperimente sa merenjem moždanih talasa i testovima prenosa slika, nisu imale ubedljive rezultate. Čak i kada se pojave pozitivni nalazi, često se kasnijim istraživanjima ne mogu potvrditi. Jedan od razloga je metodologija - teško je pouzdano izmeriti i izdvojiti faktore koji bi ukazivali na komunikaciju bez korišćenja čula.

ŠTA JE U PITANjU, AKO NE TELEPATIJA

Najčešće objašnjenje ovog fenomena nije telepatija, već činjenica da blizanci rastu u gotovo identičnim uslovima - sa istim roditeljima, navikama, kulturnim uticajima, okruženjem i često vrlo sličnim karakternim osobinama. To znači da se poklapaju u načinu razmišljanja, emocionalnim reakcijama i društvenim navikama. Zbog toga, ono što se doživljava kao čitanje misli, češće je posledica dubokog međusobnog poznavanja i sličnog životnog iskustva.

Čak i blizanci koji su odrastali odvojeno ponekad imaju zapanjujuće slične izbore i navike, što se pripisuje genetskoj predispoziciji, a ne telepatskoj vezi. Pored toga, tu je i fenomen retrospektivnog tumačenja, gde ljudi naknadno povezuju događaje i prilagođavaju sećanja kako bi odgovarala verovanju o uzbudljivoj ideji o telepatiji, prenosi "Nešnal džiografik".

Prema trenutnim naučnim saznanjima, nema pouzdanih dokaza da bliznačka telepatija zaista postoji. Ipak, tema je još uvek naučnicima zanimljiva i ne isključuje se mogućnost da jednog dana nova istraživanja donesu drugačije zaključke - mada za sada, čini se, odgovor ostaje u domenu psihologije, a ne paranormalnog.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori