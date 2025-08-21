MRŠAVLJENJE KUĆNIH LJUBIMACA: Psi bi uskoro mogli da dobijaju injekcije koje će im pomoći da smršaju

I KUĆNI ljubimci mogu da muku muče sa kilogramima, ali nauka možda ima rešenje, i to veoma slično onom koje već koriste njihovi vlasnici.

Foto: Shutterstock

Lekovi kao što je Vegovi postali su sveprisutni među ljudima koji žele da brzo smršaju. Međutim, određene kompanije sada istražuju i druge primene ovih preparata, a čini se da bi naši četvoronožni prijatelji mogli biti sledeći u redu za rešenje viška kilograma.

Aktivne supstance u ovim lekovima imitiraju hormon pod nazivom GLP-1, koji smanjuje apetit. Jedna biotehnološka firma je najavila klinička ispitivanja implanta koji izaziva isti efekat kod pasa, sa ciljem da se na tržištu pojavi već 2028. godine, piše Gardijan.

Nada je da se ista naučna osnova može iskoristiti za obuzdavanje apetita kod nekih rasa pasa, što često dovodi do gojaznosti. Iako stručnjaci kažu da ovakvi lekovi mogu biti korisni za neke gojazne životinje, njihova primena van ljudske populacije nije bez komplikacija, niti bez potencijalnih kontroverzi.

Ono što nije sporno jeste činjenica da je prekomerna težina kućnih ljubimaca ozbiljan problem za mnoge vlasnike.

Sterilizacija, starost, manjak fizičke aktivnosti i preterano hranjenje spadaju među glavne faktore koji doprinose gojaznosti. Prema izveštaju strukovnog udruženja UK Pet Food čak 50 odsto pasa i 43 odsto mačaka u Velikoj Britaniji ima prekomernu telesnu težinu.

Višak kilograma može skratiti životni vek ljubimaca i smanjiti kvalitet njihovog života. Debeljuškaste mačke, na primer, pod većim su rizikom od dijabetesa, problema sa mokraćnim putevima i raka, dok su kod gojaznih pasa češće bolesti kao što su artritis, srčana oboljenja, problemi sa disanjem i takođe - rak.

Najčešće preporučena rešenja uključuju više fizičke aktivnosti i strogo kontrolisanu, propisanu ishranu sa visokim sadržajem vlakana i proteina, ali niskom kalorijskom vrednošću. Veterinari ističu da bi dobra, stara disciplina trebalo da bude prvi korak u borbi protiv ovog problema.

-Savetuje se vlasnicima, kako zbog svog novčanika, tako i zbog dobrobiti svojih ljubimaca, da najpre pokušaju da izmene ishranu i režim vežbanja svog psa, jer dobro znamo da to može biti bezbedno i efikasno ako se sprovodi kako treba. Ali, ako to ne uspe ili ako postoji hitna potreba za mršavljenjem, ne vidimo razlog zašto korišćenje lekova koji imitiraju GLP-1 hormon ne bi bilo razumno rešenje, pod uslovom da su testirani kroz pravilno sprovedene, planirane, dobro dizajnirane kliničke studije pre nego što budu široko dostupni u praksi.

Jedna od najjačih strana ovih lekova je to što pomažu vlasnicima da se izbore sa jednom od najvećih prepreka za mršavljenje ljubimaca: ono što mnogi veterinari nazivaju "moć navaljivanja", odnosno nesposobnost da kažu "ne" svojim odanim pratiocima.

Supresori apetita mogu pomoći da se zaustavi tipično prosjačenje za hranu, koje je većini vlasnika dobro poznato. Ali oni imaju i jedan veliki nedostatak: apetit životinje često je važan pokazatelj njenog zdravlja. Neki stručnjaci strahuju da bi moglo biti opasno ako vlasnici ne mogu da procene da li njihov ljubimac odbija hranu zato što je bolestan ili zato što lek deluje.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori