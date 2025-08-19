Panorama

DAN ZA OPUŠTANJE ALI PAZITE NA TROŠKOVE Astro savet za sredu, 20. avgust: Evo koje znake Mars i Pluton danas najviše podstiču na akciju

Marina Jungić Milošević, astrolog

19. 08. 2025. u 22:00

MARS i Pluton, planete inicijative, energije, novca, strasti, koje su naglašene u Ovnu, Škorpiji i Jarcu, danas prave napete aspekte s nežnim Mesecom u intuitivnom Raku.

Foto: Shutterstock


To kardinalne znake podstiče na akciju, naročito Rakove i Jarčeve, kao i Vage i Ovnove.
Škorpije se mogu naći pred ozbiljnim izazovima kada je reč o inostranstvu, kontaktima sa strancima, visokom obrazovanju, stručnom usavršavanju, rešavanju pravnih pitanja, dobijanju dozvola za rad u inostranstvu. 
Vodeni znaci će se najviše opustiti, ali ipak treba da pripaze na troškove. Najviše će uživati Rakovi, neki u masaži, drugi na tretmanu lepote, a neki na putovanju ili porodičnom ručku u omiljenom restoranu. 

