DAN ZA OPUŠTANJE ALI PAZITE NA TROŠKOVE Astro savet za sredu, 20. avgust: Evo koje znake Mars i Pluton danas najviše podstiču na akciju
MARS i Pluton, planete inicijative, energije, novca, strasti, koje su naglašene u Ovnu, Škorpiji i Jarcu, danas prave napete aspekte s nežnim Mesecom u intuitivnom Raku.
Škorpije se mogu naći pred ozbiljnim izazovima kada je reč o inostranstvu, kontaktima sa strancima, visokom obrazovanju, stručnom usavršavanju, rešavanju pravnih pitanja, dobijanju dozvola za rad u inostranstvu.
Vodeni znaci će se najviše opustiti, ali ipak treba da pripaze na troškove. Najviše će uživati Rakovi, neki u masaži, drugi na tretmanu lepote, a neki na putovanju ili porodičnom ručku u omiljenom restoranu.
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
