DOBAR DAN ZA PORODIČNI BIZNIS I ZAČEĆE Astro savet za petak, 15. avgust: Za ovih 6 znakova su danas najpovoljniji aspekti Venere i Jupitera

SEKSTIL između Meseca u Biku i konjunkcije Venere i Jupitera u Raku, jedan je od najboljih, najsrećnijih i najpovoljnijih aspekata.

Mesec, simbol doma, porodice, emocija, sigurnosti, nekretnina, egzaltiran je u domaćinskom, pouzdanom i stabilnom Biku, što znači da se u tom znaku oseća kao svoj na svome.

S druge strane, Jupiter, planeta blagostanja, novca i srećnih okolnosti, takođe se nalazi u znaku svoje egzaltacije, porodičnom, domaćinskom Raku. Venera polako "beži" od Jupitera, ali je i dalje u konjunkciji s njim i asteroidom Gold, u Raku, u kome njena ljubav prema porodici i finansijskoj sigurnosti dolaze od punog izražaja.

Zato je dan pogodan za poslove s nekretninama, sređivanje životnog ili poslovnog prostora, razvoj ili proširenje porodičnog biznisa.

Budući da se ovaj fantastičan planetarni spoj nalazi u vodenom Raku, pod uticajem Meseca iz zemljanog Bika, naglašena je i plodnost, odnosno, mogućnost začeća, što se najviše odnosi na vodene i zemljane znake (Ribe, Bik, Rak, Škorpija, Devica, Jarac).