Panorama

DANAS SE RAĐAJU GENIJI I UMETNICI Astro savet za petak, 29. avgust: Sekstil Neptuna i Urana donose originalne ideje i dar za muziku

Marina Jungić Milošević, astrolog

29. 08. 2025. u 07:00

FANTASTIČAN, vrlo redak, stvaralački aspekt, obrazuje se 29. avgusta, između mističnog, senzitivnog Neptuna na prvom stepenu znaka Ovna i nekonvencionalnog, avangardnog Urana na prvom stepenu znaka Blizanaca.

ДАНАС СЕ РАЂАЈУ ГЕНИЈИ И УМЕТНИЦИ Астро савет за петак, 29. август: Секстил Нептуна и Урана доносе оригиналне идеје и дар за музику

Foto: Shutterstock

Uran je planeta genijalnosti i inovacija, a Neptun mašte, intuicije i duhovnosti.

Njihove pozicije na početnim stepenima pionirskog Ovna i svestranih Blizanaca, donose originalne ideje i podstiču kreativnost i intuiciju (danas je posebno osluškujte).

Pred nama je period duhovnog buđenja i velike inspiracije za umetnike, pisce, ali i za IT-ijevce, influensere,  privatne preduzetnike (naročito ako njihova delatnost ima veze s elektrotehnikom).

Ovaj suptilan aspekt, takođe je podsticajan za bavljenje astrologijom, dok će osobe rođene danas, s ovim aspektom, biti vrlo intuitivne, na granici vidovitosti, zainteresovane za duhovnost i otvorene za nove ideje. Ove vizionare i genijalne stvaraoce će krasiti i naglašena saosećajnost, maštovitost, sklonost ka sanjarenju i umetničkom izražavanju. Ovaj aspekt, na primer, nalazi se u horoskopima čuvenog muzičara, Džona Lenona (sekstil Urana na Algolu u Biku i Neptuna u Devici) i bivšeg svetskog šampiona u šahu, Bobija Fišera (sekstil Urana u Blizancima i Neptuna u Vagi). 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PROJEKAT G 80: Jugoslovenski mit ili zaboravljena istina?

PROJEKAT G 80: Jugoslovenski mit ili zaboravljena istina?