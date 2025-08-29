DANAS SE RAĐAJU GENIJI I UMETNICI Astro savet za petak, 29. avgust: Sekstil Neptuna i Urana donose originalne ideje i dar za muziku
FANTASTIČAN, vrlo redak, stvaralački aspekt, obrazuje se 29. avgusta, između mističnog, senzitivnog Neptuna na prvom stepenu znaka Ovna i nekonvencionalnog, avangardnog Urana na prvom stepenu znaka Blizanaca.
Uran je planeta genijalnosti i inovacija, a Neptun mašte, intuicije i duhovnosti.
Njihove pozicije na početnim stepenima pionirskog Ovna i svestranih Blizanaca, donose originalne ideje i podstiču kreativnost i intuiciju (danas je posebno osluškujte).
Pred nama je period duhovnog buđenja i velike inspiracije za umetnike, pisce, ali i za IT-ijevce, influensere, privatne preduzetnike (naročito ako njihova delatnost ima veze s elektrotehnikom).
Ovaj suptilan aspekt, takođe je podsticajan za bavljenje astrologijom, dok će osobe rođene danas, s ovim aspektom, biti vrlo intuitivne, na granici vidovitosti, zainteresovane za duhovnost i otvorene za nove ideje. Ove vizionare i genijalne stvaraoce će krasiti i naglašena saosećajnost, maštovitost, sklonost ka sanjarenju i umetničkom izražavanju. Ovaj aspekt, na primer, nalazi se u horoskopima čuvenog muzičara, Džona Lenona (sekstil Urana na Algolu u Biku i Neptuna u Devici) i bivšeg svetskog šampiona u šahu, Bobija Fišera (sekstil Urana u Blizancima i Neptuna u Vagi).
Preporučujemo
OSUĐENI NA LjUBAVNI KRAH: Ovi znaci Zodijaka najčešće se razvode
26. 08. 2025. u 15:47
UPOZORENjE INDIJSKIH ASTROLOGA: Stiže naplata karmičkih dugova
23. 08. 2025. u 10:32
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
Komentari (0)