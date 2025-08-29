DANAS SE RAĐAJU GENIJI I UMETNICI Astro savet za petak, 29. avgust: Sekstil Neptuna i Urana donose originalne ideje i dar za muziku

FANTASTIČAN, vrlo redak, stvaralački aspekt, obrazuje se 29. avgusta, između mističnog, senzitivnog Neptuna na prvom stepenu znaka Ovna i nekonvencionalnog, avangardnog Urana na prvom stepenu znaka Blizanaca.

Foto: Shutterstock

Uran je planeta genijalnosti i inovacija, a Neptun mašte, intuicije i duhovnosti.

Njihove pozicije na početnim stepenima pionirskog Ovna i svestranih Blizanaca, donose originalne ideje i podstiču kreativnost i intuiciju (danas je posebno osluškujte).

Pred nama je period duhovnog buđenja i velike inspiracije za umetnike, pisce, ali i za IT-ijevce, influensere, privatne preduzetnike (naročito ako njihova delatnost ima veze s elektrotehnikom).

Ovaj suptilan aspekt, takođe je podsticajan za bavljenje astrologijom, dok će osobe rođene danas, s ovim aspektom, biti vrlo intuitivne, na granici vidovitosti, zainteresovane za duhovnost i otvorene za nove ideje. Ove vizionare i genijalne stvaraoce će krasiti i naglašena saosećajnost, maštovitost, sklonost ka sanjarenju i umetničkom izražavanju. Ovaj aspekt, na primer, nalazi se u horoskopima čuvenog muzičara, Džona Lenona (sekstil Urana na Algolu u Biku i Neptuna u Devici) i bivšeg svetskog šampiona u šahu, Bobija Fišera (sekstil Urana u Blizancima i Neptuna u Vagi).