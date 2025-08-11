JURIO GA PO IMANJU: Pomeranac oterao medveda iz kuće (VIDEO)

POMERANSKI špic je oterao medveda koji je ušao u kuću u Vankuveru.

Foto: Printskrin/YouTube/Global News

Medved je ušao kroz otvorena vrata i obišao kuću pre nego što je pojeo hranu za pse.

Pomeranski špic nije samo oterao rivala iz kuće, već ga je jurio i po imanju.

(alo.rs)