JURIO GA PO IMANJU: Pomeranac oterao medveda iz kuće (VIDEO)

11. 08. 2025. u 18:14

POMERANSKI špic je oterao medveda koji je ušao u kuću u Vankuveru.

ЈУРИО ГА ПО ИМАЊУ: Померанац отерао медведа из куће (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/YouTube/Global News

Medved je ušao kroz otvorena vrata i obišao kuću pre nego što je pojeo hranu za pse.

Pomeranski špic nije samo oterao rivala iz kuće, već ga je jurio i po imanju.

