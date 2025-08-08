Panorama

TITO JAUKNUO OD BOLOVA: Greška generala za Brozovu patnju (VIDEO)

Novosti online

08. 08. 2025. u 23:29

TOKOM zvanične posete Švedskoj 1976. predsednik Jugoslavije Josip Broz Tito doživeo je nesvakidašnju nezgodu.

ТИТО ЈАУКНУО ОД БОЛОВА: Грешка генерала за Брозову патњу (ВИДЕО)

Foto: Novosti arhiva

Naime, dok je izlazio iz automobila, njegov ađutant general Marko Rapo neoprezno je zatvorio vrata na suvozačeve strane dok je Tito još uvek izlazio iz kola.

I tako se desilo da mu priklješti prste.

Tito je bolno viknuo, a ađutant je odmah otvorio vrata i oslobodio ruku.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju

OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju