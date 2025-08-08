TITO JAUKNUO OD BOLOVA: Greška generala za Brozovu patnju (VIDEO)
TOKOM zvanične posete Švedskoj 1976. predsednik Jugoslavije Josip Broz Tito doživeo je nesvakidašnju nezgodu.
Naime, dok je izlazio iz automobila, njegov ađutant general Marko Rapo neoprezno je zatvorio vrata na suvozačeve strane dok je Tito još uvek izlazio iz kola.
I tako se desilo da mu priklješti prste.
Tito je bolno viknuo, a ađutant je odmah otvorio vrata i oslobodio ruku.
