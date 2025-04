NAUČNICI UPOZORAVAJU: Korišćenje veštačke inteligencije može ugroziti našu sopstvenu

VEŠTAČKA intelgencija ima odgovore na gotova sva ovozemaljska pitanja, ali je cena koju za nju plaćamo velika - i ne, ovde nije reč o nekoliko desetina (ili stotina) dolara za pretplatu, već o tome koliko ona šteti našem mozgu i koje posledice možemo imati ukoliko se na nju bez razmišljanja oslanjamo.

FOTO: Promo

Zamislite samo na trenutak da ste se vratili u školske klupe, na sam kraj prošlog milenijuma, kada veštačka inteligencija kakvu poznajemo danas nije ni postojala. Dobili ste zadatak od nastavnika da u slobodnoj formi napišete sve što znate o nekom piscu, istorijskom događaju ili književnom delu i za to imate samo 15 minuta.

Verovatno bi vam trebalo najmanje 5 minuta da se prisetite svega što znate, a preostalih 10 biste se grčevito trudili da stignete da napišete što više, jer vam od toga zavisi ocena. Danas je sve to mnogo lakše - dovoljno je da otvorite ČetGPT, upišete svoj zahtev i zadate mu određeni broj karaktera u koji je potrebno da se odgovor uklopi. I to je to!

Međutim, stručnjaci upozoravaju da preterano oslanjanje na sposobnosti veštačke inteligencije i prepuštanje procesa razmišljanja ovim alatima ostavlja ozbiljne posledice po našu inteligenciju i to već sada. A za koju godinu, kada AI preuzme na sebe još više procesa, one će postati još uočljivije.

KREATIVNOST I KRITIČKO RAZMIŠLjANjE SU NA UDARU VEŠTAČKE INTELIGENCIJE

Usled prekomernog korišćenja vaštačke inteligencije, naš mozak "atrofira", baš kao što atrofiraju i mišići ukoliko se ne bavimo fizičkom aktivnošću - kognitivne funkcije postepeno slabe, pamćenje postaje sve slabije, a kritičko razmišljanje, koje je od velike važnosti, polako ali sigurno prestaje da postoji.

A kako i ne bi, kada u ČetGPT isporuči kompletan odgovor, čiju verodostojnost mnogi korisnici ni ne preispitaju, već ga samo proslede dalje, kome treba. Tako je i kada imamo neki problem - obratimo se čet-botu, zatražimo od njega rešenje, eventualno ga malo prilagodimo sebi i zatim implementiramo.

U ovom procesu ne samo da gubimo dodir sa realnošću i suočavanjem sa situacijama, već polako ali sigurno "ubijamo" i kreativnost - ČetGPT i njemu slični softveri sada već toliko dobro rade da za čas mogu da ponude na desetine novih ideja. Ipak, većina njih su već "sažvakane" ko zna koliko puta, ali rade posao.

KAKO JE NAJBOLjE KORISTITI AI ALATE, A DA TO NE UTIČE NA KOGNITIVNE FUNKCIJE

Da li to znači da bi trebalo da prestanemo da koristimo sve što veštačka inteligencija nudi? Odgovor je "ne", ali bi trebalo da obratimo pažnju na to na koji način eksploatišemo mogućnosti ovih alata - aktivno (preispitujući odgovore i kopajući dublje) ili pasivno (samo koristeći, konzumirajući dobijene odgovore).

Aktivno korišćenje svojstveno je, kako navode stručnjaci, mlađim generacijama, koje su odrasle uz mobilne telefone i druge savremene tehnologije i ono je svakako bolje, jer daje prostora da se kognitivni procesi održavaju na nekom solidnom nivou - kada postavljamo potpitanja, preispitujemo odgovore i tražimo pojašnjenja.

Pasivno korišćenje je, sa druge strane, svojstveno starijim korisnicima, koji su sa tehnologijama i veštačkom inteligencijom i dalje na "vi" i ono doprinosi dodatnom starenju mozga i usporavanju kognitivnih funkcija, piše "Gardijan". Osim toga, pasivno korišćenje AI alata dugoročno onemogućava i sistem nagrađivanja u mozgu.

(rt.rs)

