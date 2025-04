LAV, VODOLIJA, BIK, I ŠKORPIJA NAJUGROŽENIJI Astro savet za 20. april: Čuvajte se sukoba, rasprava i ljubomore

MESEC, simbol osećanja, raspoloženja, doma i porodice, nežnijeg pola, u popodnevnim satima približava se poslednjim stepenima tradicionalnog, rezervisanog Jarca, pripremajući se za sutrašnju poslednju Mesečevu četvrt na prvom stepenu buntovne Vodolije (koja se obrazuje jednom godišnje u tom znaku).

Foto: Shuterstock

Opozicija koju pravi s Marsom u Lavu, podstiče emocionalnu ranjivost, što će najviše uticati na ljubavne odnose.

Mesec u Jarcu nalazi se u znaku svog izgona (egzila) gde njegove dobre strane ne dolaze do izražaja kao u njegovom sedištu Raku (gde se oseća kao kod kuće). I baš zato su osećanja, skrivena ispod maske hladnog, uzdržanog Jarca - izuzetno jaka. A kada tome dodamo napet aspekt s Marsom, planetom akcije, strasti i povreda, u vatrenom, dinamičnom Lavu, znaku ljubavi, emocije mogu i te kako da proključaju i da dovedu do dramatičnih situacija (sukobi, rasprave, ljubomora) u vezama, naročito kod fiksnih znakova (Lav, Vodolija, Bik, Škorpija) i to rođenih u prvoj dekadi znaka.

Jer, Mars nije više u Raku, gde je dosta toga skrivao, prećutkivao, mesecima čekajući da se neke stvari reše "same od sebe", već u fiksnom (jaka volja) znaku Lava, simbolu ljubavi.