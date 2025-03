RAZBESNELI VEGETERIJANCE: Manifestacija pečenja svinje na ražnju u Nemačkoj

ORGANIZACIJA takmičenja u pravljenju pečenja u jednom malom gradu u Nemačkoj je izazvala burne reakcije lokalnih vegetarijanaca - ali, što se tiče organizatora, vegetarijanci su takođe dobrodošli, a mogu učestvovati i u pravljenju priloga uz svinjetinu.

Foto: Profimedia

Gradonačelnik Vihtaha u nemačkoj pokrajini Bavarskoj, Franc Vitman našao se u problemu jer je organizovao takmičenje u pravljenju pečenja, što je razbesnelo lokalne vegetarijance koji pokušavaju da spreče održavanje manifestacije. Vitman je za Bild rekao da je ideja bila da se tom manifestacijom privuku turisti, a pobednik u pečenju svinjetine na ražnju dobio bi sertifikat, dok bi uveče bila organizovana proslava uz muziku.

-Ideja je da se privuče 8.000 turista. Očekujemo osam učesnika - četiri grupe iz Češke, jednu iz Italije sa jagnjetinom, dve iz Vihtaha, a naš lokalni Avganistanac pravio bi falafel, rekao je Vitman i pojasnio da bi sa falafelom njegov koncept bio dovoljno raznolik.

Međutim, ispostavilo se da je menadžer turizma u gradskoj skupštini vegetarijanac, a oglasilo se i oko 60 građana - vegetarijanaca koji smatraju da "svinje na ražnju" nisu etičke i da su neprikladne u vreme klimatskih promena.

-Vitmanovu izjavu smatramo prilično drskom. Vihtah je zvanično održiv grad, a ovaj festival šalje loš znak. Iako gradonačelnik to navodno radi privatno, on i dalje deluje kao gradonačelnik i koristi trg za to, naveli su oni u zajedničkom saopštenju. Vitman je rekao da je grupi predložio da peku hranu na drugoj strani trga gde se održava manifestacija, ali da su oni to odbili.

-Predložio sam da oni budu na jednoj, a mi mesojedi na drugoj strani pijace. Ali ni to nisu hteli. Mislio sam i da bi mogli da obezbede priloge, siguran sam da to mogu da urade dobro, rekao je Vitman.

BONUS VIDEO - UZNEMIRUJUĆE: Opozicija i blokaderi tuku žene