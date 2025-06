DUNAV – PLAVA NIT EVROPE: Reka koja nije tu zbog nas već s nama

SVAKE godine 29. juna, četrnaest zemalja potpisnica Međunarodne konvencije o zaštiti reke Dunav obeležava Međunarodni dan Dunava – dan posvećen očuvanju jedne od najvažnijih evropskih reka.

Foto Tviter

Dunav je druga najduža reka u Evropi, sa tokom kroz 10 zemalja, i povezuje čak četiri evropske prestonice – Beč, Bratislavu, Budimpeštu i Beograd. Slučajno ili ne, sve počinju slovom „B“ – kao da reka šapuće o nekoj skrivenoj simbolici kontinentalne povezanosti.

Dunav nosi različita imena na različitim jezicima – Donau, Duna, Dunaj, Danube – ali ostaje jedna reka za sve, tok koji prevazilazi granice i spaja narode, pejzaže, kulture i istorije. U njenom slivu živi više od 80 miliona ljudi, a sam Dunav je dom za na desetine hiljada biljnih i životinjskih vrsta.

Srbija i Dunav – reka kao identitet

Za Srbiju, Dunav nije samo geografija. To je reka pesme, reka pogleda, reka susreta. Sa preko 580 kilometara toka kroz našu zemlju, Dunav je naša veza sa Evropom, ali i ogledalo naše savesti. Ovaj dan nas podseća da reka nije tu zbog nas – već s nama. I da imamo obavezu, ne samo da je volimo, već da je čuvamo za one koji dolaze. Međunarodni dan Dunava nije samo ekološki praznik – to je poziv na odgovornost i zajedništvo. Dunav nas uči tišini prirode, strpljenju toka i snazi povezivanja. On nas podseća da voda nije resurs, već pravo svakog čoveka. Zato 29. juna ne slavimo samo reku, već i ideju slobodne, dostupne, čiste vode za sve ljude. Gde voda teče – tu postoji život i mogućnost za novi početak.

Voda kao pravo, a ne privilegija

Voda je temelj života – fizičkog, duhovnog i društvenog. Pristup čistoj vodi mora biti osnovno ljudsko pravo, ne predmet borbe ili nejednakosti. Iako velike reke deluju moćno i neuništivo, njihova ravnoteža je izuzetno osetljiva na zagađenje, klimatske promene, nemar i neodgovorno upravljanje. Zato nas Dan Dunava ne poziva samo da slavimo – već i da preispitamo svoju ulogu.