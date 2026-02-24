KAKVA SENZACIJA! Veljko Paunović dovodi Brazilca da igra za Srbiju
PRAVO niotkuda! Iznenađujuća vest stiže iz sveta fudbala, tačnije srpskog.
Naime, stručni štab fudbalske reprezentacije Srbije, predvođen selektorom Veljkom Paunovićem, razmatra opciju angažovanja brazilskog internacionalca Lukaše Barose za poziciju levog beka, saznaje "Mocart Sport".
Pošto su "orlovi" rešili pitanje desnog beka na duže staze sa Kostom Nedeljkovićem i Ognjeneom Mimovićem, fokus je prebačen na levu stranu terena. Trenutno jedino rešenje na toj poziciji je Aleksa Terzić, član Salcburga, zbog čega se javila potreba za dodatnim alternativama.
Navodno, prema potvrdama iz novosadske Vojvodine, predstavnici Fudbalskog saveza Srbije (FSS) već su se raspitivali o pravnim procedurama i mogućnostima da Baros dobije srpsko državljanstvo. lako konkretni koraci ka realizaciji još uvek nisu preduzeti, ideja o prvom "pravom" strancu u dresu "orlova" postaje sve aktuelna.
Inače, Lukas Baros je stigao na stadion "Karađorđe" u leto 2024. godine iz portugalskog drugoligaša Tondele za obeštećenje od 150.000 evra. lako je u Portugaliji imao problema sa povredama, u Superligi Srbije se profilisao kao jedan od najstandardnijih i najkvalitetnijih bekova.
Ruku na srce, dolazak Barosa u redove "orlova" predstavljao bi presedan u istoriji nacionalnog tima i pitanje je kako bi javnost u Srbiji reagovala na tako nešto.
