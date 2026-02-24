SVE VEĆI HAOS SA NARKO-KARTELOM PRED MUNDIJAL: FIFA oduzima Meksiku ovo domaćinstvo?!

Najnovije vesti iz sveta sporta više liče na one iz crne hronike. A delimično i tamo spadaju.

Samo dva meseca pre nego što Meksiko treba da organizuje ključne interkontinentalne baraž utakmice za Svetsko prvenstvo (tzv. "plej-of mečevi"), FIFA je uputila ozbiljno upozorenje zemlji domaćinu: ili dajte bezbednosne garancije da će sve biti kako treba ili sledi oduzimanje domaćinstva.

Kritični rok

Meksiko bi trebalo da bude domaćin interkontinentalnog plej-ofa od 26. do 31. marta, kada će se odlučiti o poslednjim učesnicima Svetskog prvenstva 2026. koje će organizovati upravo Meksikanci, ali i Sjedinjene Američke Države i Kanada. Međutim, talasi nasilja koji su zahvatili zemlju nakon smrti vođe kartela Nemesija Rubena Osegere Servantesa, poznatog kao "El Menčo", doveli su do haosa širom meksičkih saveznih država.

FIFA izuzetno zabrinuta

Visoki zvaničnik FIFA, govoreći za "Atletik" pod uslovom da se ne otkriva njegov identitet, potvrdio je da je svetska fudbalska organizacija "izuzetno zabrinuta zbog situacije u Meksiku". Zvaničnik je upozorio da bi plej-of mogao biti odložen ili čak premešten u drugu zemlju ako FIFA uskoro ne dobije konkretne bezbednosne garancije od meksičkih vlasti.

"Vreme nam je ograničeno", rekao je izvor. "Moramo da znamo da li možemo garantovati bezbednost reprezentacija, zvaničnika i navijača koji će putovati u Meksiko za ove ključne utakmice. Ne možemo da rizikujemo."

Domino efekat

Ovo nije samo pitanje plej-ofa. Gvadalahara, jedan od ključnih gradova domaćina Svetskog prvenstva u junu, nalazi se u središtu regiona pogođenog nasiljem. Grad bi trebalo da ugosti četiri utakmice grupne faze, uključujući mečeve sa učešćem Južne Koreje, Španije, Urugvaja i Kolumbije.

Već su brojne fudbalske utakmice u Meksiku odložene zbog bezbednosnih razloga, uključujući prijateljsku između Meksika i Islanda zakazanu za ovu nedelju. Članovi kartela palili su automobile i blokirali puteve u dvanaest meksičkih država nakon smrti njihovog lidera.

Koliko su važni mečevi koji mogu da budu "oduzeti" Meksiku?

Interkontinentalni plej-of susreti odlučuju o poslednjim učesnicima Svetskog prvenstva, a u njima učestvuju nacionalne selekcije iz različitih kontinentalnih konfederacija koji se bore za preostala mesta na turniru. Ovo su utakmice sa ogromnim finansijskim i sportskim značajem, a premeštanje ili odlaganje bi predstavljalo glavobolju za FIFA i izuzetnu sramotu za Meksiko kao organizatora.

Pritisak na meksičku vladu

Meksička vlada se sada nalazi pod ogromnim pritiskom da pokaže sposobnost kontrole bezbednosne situacije. Predsednica Klaudija Šejnbaum održala je hitne sastanke sa bezbednosnim zvaničnicima, ali nasilje se nastavlja u delovima zemlje.

Za državu koja je uložila stotine miliona dolara u infrastrukturu i pripreme za Svetsko prvenstvo, gubitak plej-ofa bio bi razoran udarac za ugled i prvi znak da bi mogle biti ugrožene i utakmice Mundijala.

FIFA očekuje odgovor od meksičkih vlasti u narednih nekoliko dana. Do tada, alternativne lokacije se tiho razmatraju, sa Sjedinjenim Državama i Kanadom kao očiglednim opcijama ako Meksiko ne može da garantuje bezbednost.

Podsetnik: Koliko je veliki haos u Meksiku posle ubistva El Menča i šta radi 19.000 mafijaša na ulicama?

Kao što su vas "Novosti" u ponedeljak obavestile, četiri fudbalske utakmice najvišeg ranga odložene su nakon što je meksička armija ubila vođu moćnog narko-kartela blizu Gvadalahare, grada-domaćina utakmica FIFA Svetskog prvenstva 2026.

Nemezio Ruben Osegera Servantes, poznat kao "El Menčo", koji je predvodio Kartel Halisko Nueva Henerasion (CJNG), ranjen je u Tapalpi, Halisko, oko dva sata vožnje jugozapadno od Gvadalahare, i preminuo je dok je leteo za Meksiko Siti. Nakon njegove smrti, članovi kartela palili su automobile i blokirali puteve u dvanaest meksičkih saveznih država.

Svetsko prvenstvo pod znakom pitanja?

Glavni grad Haliska, Gvadalahara, trebalo bi da bude domaćin četiri utakmice na Svetskom prvenstvu u junu, uključujući dve u kojima učestvuje Južna Koreja. Suorganizator Meksiko, kao i Španija, Urugvaj i Kolumbija takođe bi trebalo tamo da igraju

Bezbednosne izazovi sa kojima se Meksiko suočava samo četiri meseca pre turnira koji će organizovati sa Sjedinjenim Državama i Kanadom i ranije nisu bili mali, ali sada... Sada već to deluje izuzetno opasno.

Odložene utakmice i zbog pucnjave oko stadiona (VIDEO)

Među mečevima koji su odloženi bili su i oni iz 7. kola nacionalnog prvenstva, Klauzura turnira u meksičkoj premijer, profesionalnoj ligi. Dve utakmice najvišeg ranga - Keretaro protiv Huareza u muškoj konkurenciji i Čivas protiv Amerike u ženskoj ligi - odložene su, a dve utakmice druge divizije su otkazane.

Pojedini mečevi su prekidani zbog paljbe vatrenim oružjem u neposrednoj blizini stadiona, evo i jednog od video-snimaka tih scena:

Prijateljska međunarodna utakmica između Meksika i Islanda, zakazana za sredu na stadionu Korehidora u Keretaru, takođe je otkazana od strane Meksičkog fudbalskog saveza.

Najmoćniji kartel u Meksiku se digao na noge

CJNG kartel se smatra najmoćnijim u Meksiku, sa preko 19.000 članova i operacijama koje "pokrivaju" 21 od 32 meksičke savezne države. Ali, nisu oni samo "u senci", oni imaju i borna kola, i protiv-avionsko oružje, i sopstvene specijalne jedinice.

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa je taj kartel proglasila stranom terorističkom organizacijom.

Za Osegerom je bila raspisana nagrada od 15 miliona američkih dolara za one koji daju validne informacije o njemu, a došao je do istaknute pozicije nakon hapšenja Hoakina "El Čapoa" Guzmana, bivšeg vođe Sinaloa kartela.

Tenis se, nekim čudom, nastavlja

Meksički open, ATP teniski turnir, počeo je u ponedeljak na GNP areni u Akapulku. Organizatori su izdali saopštenje u nedelju u kojem kažu da se "rad turnira nastavlja normalno".

I... taj kontrast između odluke da se fudbal odloži, ali tenis nastavi, ilustruje sa kakvim se sve bezbednosnim procenama suočavaju sportski organizatori širom Meksika, i to dok zemlja priprema najveći sportski događaj, Svetsko prvenstvo u fudbalu koje će posetiti milioni navijača iz celog sveta. Mada... Pitanje je koliko će ih doći, ako se uzme u obzir sledeće:

Talas nasilja zahvatio Meksiko nakon što je ubijen šef narko-kartela El Menčo

Meksiko je u ova dva dana zahvatio nezapamćen haos nakon što su meksičke snage bezbednosti ubile u nedelju, 22. februara, šefa narko-kartela Nemesija Rubena Osegueru Servantesa

Smrt jednog od najtraženijih trgovaca drogom u svetu bila je težak udarac za najmoćniji meksički narko-kartel "Halisko Nova generacija", koji je kao odgovor na ubistvo svog lidera pokrenuli snažan talas nasilja širom zemlje. Više od 250 saobraćajnica u 20 meksičkih saveznih država blokirano je zapaljenim vozilima, piše Gardijan.

Vlasti su prijavile najmanje 14 smrtnih slučajeva, uključujući sedam pripadnika Nacionalne garde. Nastava u školama je otkazana u nekoliko država.

Guverner države Halisko, Pablo Lemus Navaro, pozvao je osam miliona građana da ostanu kod kuće "dok se situacija ne vrati pod kontrolu". On je rekao da su usluge javnog prevoza obustavljene i da građanima ne preporučuje da kreću na put.

"Gvadalahara, glavni grad države Halisko i jedan od gradova domaćina predstojećeg Svetskog prvenstva, pretvorena je u "grad duhova" u kojem su zatvorene sve prodavnice, a građanima se savetuje da ne izlaze iz domova", piše Tanjug.

U popularnom letovalištu Puerto Valjarta, oblaci sivog dima nadvili su se nad hotelima, dok su turisti ostali zarobljeni bez mogućnosti transporta do aerodroma.

Nemiri su primorali američke i kanadske avio-kompanije da otkažu desetine letova. Er Kanada je objavila da obustavlja letove za Puerto Valjartu "zbog stalne bezbednosne situacije" i savetovala putnicima da ne idu na njihov aerodrom.

Američka ambasada u Meksiko Sitiju takođe je izdala bezbednosno upozorenje, pozivajući američke građane da se "sklone" u oblastima u kojima su nastali neredi kao rezultat "bezbednosnih operacija i povezanih blokada puteva i kriminalnih aktivnosti".

Predsednica Meksika, Klaudija Šejnbaum, rekla je da postoji apsolutna koordinacija sa vladama svih država.

"Moramo ostati informisani i mirni", dodala je.

Pedesetdevetogodišnji "El Menčo" je bio vođa bande koja je poslednjih godina postala najmoćnija i najozloglašenija kriminalna organizacija u Meksiku. Oseguera je bio jedan od najtraženijih kriminalaca u Meksiku i SAD, a CJNG je odgovoran za krijumčarenje velike količine droge, uključujući fentanil, prenosi Rojters.

Prema izveštajima stranih medija, CJNG je poznat po brutalnim metodama, uključujući odsecanje glava i nasilje nad rivalima i vlastima.

Oseguera je godinama uspevao da izbegne hapšenje, radio je i kao plaćeni ubica za kartel, a zatim osnovao vlastitu kriminalnu grupu koja je narasla na pomenutih 19 hiljada ljudi.

