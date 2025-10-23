ZAJEDNIČKI RAD NA POLJU TEHNOLOGIJE: Ministar Bela Balint sa ambasadorom UAE Ahmetom Hatemom Almenhaliem
Ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija akademik Bela Balint sastao se sa ambasadorom Ujedinjenih Arpskih Emirata u Srbiji Nj.E. Ahmetom Hatemom Almenhaliem
Tema sastanka bila je saradnje dve zemlje, sa posebnim fokusom na zajednički rad na polju tehnologije i tehnološkog razvoja.
Tokom sastaka, ministar akademik Balint i Nj.E. Almenhali razgovarali su o dosadašnjoj saradnji Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata iz oblasti nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. Oni su se saglasili da je saradnja dve zemlje do sada bila vrlo uspešna i plodonosna, te da će obe strane nastaviti da unapređuju odnose između Srbije i UAE kroz zajedničke projekte i razmenu znanja i iskustava iz resornih obalsti.
Ovom prilikom ambasador Nj.E. Almenhali pozvao je ministra Balinta da poseti Ujedinjene Arapske Emirate i na poziv ministra odbrane UEA prisustvuje događaju pod nazivom ,,Dubai Airshow 2025” u prvoj polovini novembra. Ovaj događaj ambasador je ocenio kao sjajnu priliku za povezivanje i susret ministra akademika Balinta sa ministrom tehnologije Ujedinjenih Arapskih Emirata.
