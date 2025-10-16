Obrazovanje

FORUM SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA: Vaspitači imaju veće plate od nastavnika

Ljiljana Begenišić

16. 10. 2025. u 13:39

Forum srednjih stručnih škola saopštio je danas da su plate zaposlenih u predškolskim ustanovama u Beogradu veće za 16 odsto od plata zaposlenih u osnovnim i srednjim školama.

ФОРУМ СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА: Васпитачи имају веће плате од наставника

Foto D. Dozet

Zatražili su da Skupština grada Beograda dostavi zvanično obrazloženje koji su zaposleni u predškolskim ustanovama ostvarili uvećane zarade.

„Ova odluka dovodi do neujednačenog polažaja zaposlenih u obrazovnom sistemu Beograda iako svi pripadaju istom sistemu i doprinose zajedničkom cilju obrazovanja i vaspitanja. U interesu pravičnosti i jednakih vrednosti rada molim vas da nađete pravni osnov i akt na osnovu kojeg bi bilo uvećanje zarada odobreno i zaposlenima u osnovnim i srednjim školama“, naveo je Forum srednjih stručnih škola.

Pozvali su sve lokalne samouprave, koje imaju materijalnih sredstava da razmotre mogućnost uvećanja zarada zaposlenima u svim nivoima obrazovanja.

„Potrebno je i da nam objasnite dosadašnji razlog različitog procenta povećanja između predškolskog i osnovnog i srednjeg obrazovanja. Očekujemo vaš odgovor u zakonskom roku i spremni smo da učestvujemo u razgovorima radi pronalaženja rešenja koje će obezbediti jednake uslove za sve zaposlene u sistemu obrazovanja u gradu Beogradu“, piše u saopštenju.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 13

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OSNOVNA ŠKOLA “MILAN ILIĆ ČIČA” U ARANĐELOVCU: Predstavena Nacionalna čitanka za treći i četvrti razred osnovne škole „Koreni i krila
Obrazovanje

0 0

OSNOVNA ŠKOLA “MILAN ILIĆ ČIČA” U ARANĐELOVCU: Predstavena Nacionalna čitanka za treći i četvrti razred osnovne škole „Koreni i krila"

„Nacionalna čitanka predstavlja ne samo važan deo u procesu sticanja znanja učenika, već ima i dublji smisao izgradnje nacionalne svesti i savremenog konteksta nacionalno-obrazovnog identiteta srpskog naroda”, kazao je ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković danas na predstavljanju Nacionalne čitanke „Koreni i krila” za treći i četvrti razred osnovne škole u OŠ “Milan Ilić Čiča” koja je najveća škola u Aranđelovcu.

16. 10. 2025. u 15:22

Politika
Tenis
Fudbal
VANREDNO SAOPŠTENJE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem

VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem