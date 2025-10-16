FORUM SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA: Vaspitači imaju veće plate od nastavnika
Forum srednjih stručnih škola saopštio je danas da su plate zaposlenih u predškolskim ustanovama u Beogradu veće za 16 odsto od plata zaposlenih u osnovnim i srednjim školama.
Zatražili su da Skupština grada Beograda dostavi zvanično obrazloženje koji su zaposleni u predškolskim ustanovama ostvarili uvećane zarade.
„Ova odluka dovodi do neujednačenog polažaja zaposlenih u obrazovnom sistemu Beograda iako svi pripadaju istom sistemu i doprinose zajedničkom cilju obrazovanja i vaspitanja. U interesu pravičnosti i jednakih vrednosti rada molim vas da nađete pravni osnov i akt na osnovu kojeg bi bilo uvećanje zarada odobreno i zaposlenima u osnovnim i srednjim školama“, naveo je Forum srednjih stručnih škola.
Pozvali su sve lokalne samouprave, koje imaju materijalnih sredstava da razmotre mogućnost uvećanja zarada zaposlenima u svim nivoima obrazovanja.
„Potrebno je i da nam objasnite dosadašnji razlog različitog procenta povećanja između predškolskog i osnovnog i srednjeg obrazovanja. Očekujemo vaš odgovor u zakonskom roku i spremni smo da učestvujemo u razgovorima radi pronalaženja rešenja koje će obezbediti jednake uslove za sve zaposlene u sistemu obrazovanja u gradu Beogradu“, piše u saopštenju.
