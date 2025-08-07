Obrazovanje

ODMOR ZA STUDENTE: Raspisan konkurs za borvak u odmaralištima na Zlatiboru, Paliću i Avali

Branka Borisavljević

07. 08. 2025. u 15:32

MINISTARSTVO prosvete je raspisalo konkurs za prijem stduenata u Studentsko odmaralište "Beograd".

ОДМОР ЗА СТУДЕНТЕ: Расписан конкурс за борвак у одмаралиштима на Златибору, Палићу и Авали

Foto: D. Karadarević

U sklopu ove ustanove su odmarališta "Radojka Lakić" na Avali, "Ratko Mitrović" na Zlatiboru i "Palić" na Paliću.


Pravo da konkurišu i borave u objektima radi odmora i dodatnih aktivnosti, imaju studenti  visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika
Srbija ili autonomna pokrajina, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini
na studije prvog, drugog ili trećeg stepena i čije se školovanje finansira iz budžeta
Republike Srbije i koji imaju državljanstvo Republike Srbije.
Ovo pravo mogu da ostvare i studenti koji imaju državljanstvo države u regionu,  kao i akdemci strani državljani, u skladu sa međunarodnim ugovorom i pod
uslovom reciprociteta.
 

