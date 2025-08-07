ODMOR ZA STUDENTE: Raspisan konkurs za borvak u odmaralištima na Zlatiboru, Paliću i Avali
MINISTARSTVO prosvete je raspisalo konkurs za prijem stduenata u Studentsko odmaralište "Beograd".
U sklopu ove ustanove su odmarališta "Radojka Lakić" na Avali, "Ratko Mitrović" na Zlatiboru i "Palić" na Paliću.
Pravo da konkurišu i borave u objektima radi odmora i dodatnih aktivnosti, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika
Srbija ili autonomna pokrajina, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini
na studije prvog, drugog ili trećeg stepena i čije se školovanje finansira iz budžeta
Republike Srbije i koji imaju državljanstvo Republike Srbije.
Ovo pravo mogu da ostvare i studenti koji imaju državljanstvo države u regionu, kao i akdemci strani državljani, u skladu sa međunarodnim ugovorom i pod
uslovom reciprociteta.
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
Komentari (0)