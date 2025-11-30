Kultura

PREMINUO POZNATI GLUMAC: On i njegov brat stekli su slavu igrajući gangstere, ubice i telohranitelje

Novosti online

30. 11. 2025. u 15:39

RUSKI glumac Vadim Smirnov preminuo je u 53. godini.

ПРЕМИНУО ПОЗНАТИ ГЛУМАЦ: Он и његов брат стекли су славу играјући гангстере, убице и телохранитеље

Foto: Pixabay

Prema izvoru, brat blizanac glumca Dmitrija Smirnova preminuo je 28. novembra u 53. godini.

Duo Smirnov je stekao slavu igrajući gangstere, ubice i telohranitelje u raznim ruskim filmovima. 

