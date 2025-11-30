PREMINUO POZNATI GLUMAC: On i njegov brat stekli su slavu igrajući gangstere, ubice i telohranitelje
RUSKI glumac Vadim Smirnov preminuo je u 53. godini.
Prema izvoru, brat blizanac glumca Dmitrija Smirnova preminuo je 28. novembra u 53. godini.
Duo Smirnov je stekao slavu igrajući gangstere, ubice i telohranitelje u raznim ruskim filmovima.
