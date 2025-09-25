"SUNCE" U TRCI ZA OSKAR: Ostvarenje Davida Jovanovića biće srpski kandidat za prestižnu nagradu Američke akademije filmske umetnosti

SELEKCIONA komisija za izbor srpskog kandidata za nagradu Oskar donela je odluku da kandidat Srbije za 98. dodelu nagrade Američke akademije filmske umetnosti i nauke u kategoriji najbolji međunarodni film 2025. godine bude film "Sunce nikad više" reditelja Davida Jovanovića, u produkciji kuće Pointless Films i Fakulteta dramskih umetnosti.

Foto: Pointless Films

Komisiju su činili: Vladislava Vojnović, scenaristkinja (predsednica komisije), Vladan Anđelković, producent, Boban Stefanović, Mreža kinoprikazivača Srbije, Predrag Bambić, direktor fotografije, Miroslav Lekić, reditelj, Stefan Đelineo, reditelj, i Petar Jakonić, montažer.

Foto: Pointless Films

Komisija je u obrazloženju, između ostalog, navela:

- Dve stvari su većinski prevagnule u korist filma "Sunce nikad više": univerzalnost teme stradanja ljudi i prirode zbog pohlepe i moći multinacionalnih kompanija koje se bave rudarenjem na čitavoj planeti, i koherentnost tragične priče u stilizovanom maniru poetskog naturalizma."

Foto: Erlend Štaub

Radnja filma prati Vida, oca suočenog sa rudnikom koji preti da mu proguta dom.

Vid pronalazi optimizam u maštovitoj i bajkovitoj perspektivi svog sina, Duleta.

Uloge u filmu tumače Dušan Jović, Rastko Racić, Nataša Marković, Radovan Miljanić, Joakim Tasić i Svetozar Cvetković u ulozi Boga.

