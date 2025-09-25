Kultura

"SUNCE" U TRCI ZA OSKAR: Ostvarenje Davida Jovanovića biće srpski kandidat za prestižnu nagradu Američke akademije filmske umetnosti

В.Н.

25. 09. 2025. u 12:59

SELEKCIONA komisija za izbor srpskog kandidata za nagradu Oskar donela je odluku da kandidat Srbije za 98. dodelu nagrade Američke akademije filmske umetnosti i nauke u kategoriji najbolji međunarodni film 2025. godine bude film "Sunce nikad više" reditelja Davida Jovanovića, u produkciji kuće Pointless Films i Fakulteta dramskih umetnosti.

Foto: Pointless Films

Komisiju su činili: Vladislava Vojnović, scenaristkinja (predsednica komisije), Vladan Anđelković, producent, Boban Stefanović, Mreža kinoprikazivača Srbije, Predrag Bambić, direktor fotografije, Miroslav Lekić, reditelj, Stefan Đelineo, reditelj, i Petar Jakonić, montažer.

Foto: Pointless Films

Komisija je u obrazloženju, između ostalog, navela:

- Dve stvari su većinski prevagnule u korist filma "Sunce nikad više": univerzalnost teme stradanja ljudi i prirode zbog pohlepe i moći multinacionalnih kompanija koje se bave rudarenjem na čitavoj planeti, i koherentnost tragične priče u stilizovanom maniru poetskog naturalizma."

Foto: Erlend Štaub

Radnja filma prati Vida, oca suočenog sa rudnikom koji preti da mu proguta dom.

Vid pronalazi optimizam u maštovitoj i bajkovitoj perspektivi svog sina, Duleta.

Uloge u filmu tumače Dušan Jović, Rastko Racić, Nataša Marković, Radovan Miljanić, Joakim Tasić i Svetozar Cvetković u ulozi Boga.

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

