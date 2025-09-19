IZLOŽBA SANJE DEVIĆ: ,,Odraz" u vranjskoj Galeriji

U Galeriji Narodnog muzeja, sutra od 18 časova, biće otvorena izložba grafičkog dizajna ,,Odraz: Dizajn i umetnost“, autorke Sanje Dević.

FOTO: Promo

Kako navode organizatori, izložba donosi retrospektivni uvid u skoro dvodecenijskog stvaralaštva jedne od najdoslednijih autorki srpskog grafičkog dizajna.

Biće predstavljeni plakati, ambalaža i knjige-minijature, koji svedoče o dizajnu kao umetničkoj praksi.Postavku čine radovi nastali od 2006. godine.

Sanja Dević je grafička dizajnerka, umetnica i predavačica. Njeno delovanje se odvija na preseku vizuelnog istraživanja, eksperimentalne tipografije i dizajna sa stavom.

Obrazovana na Fakultetu umetnosti u Nišu i Fakultetu likovnih umetnosti na Cetinju.

Dobitnica je brojnih priznanja za doprinos primenjenoj umetnosti, a njena dela često pronalaze mesto u publikacijama koje istražuju savremeni dizajn.Učestvovala je u radu žirija i programskih tela različitih dizajnerskih manifesta cija, a svoj rad redovno predstavlja i kroz predavanja i panele i radionice.

Trenutno je vanredni profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu, gde inspiriše studente da dizajn ne doživljavaju samo kroz tekst i sliku već i ka prostor, zvuk,stav- i kao „odrazˮ onoga što jesmo.