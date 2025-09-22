U KAMENU PREPOZNAO VEČNU SNAGU: Skup u zavičajnom muzeju u Danilovgradu posvećen poznatom crnogorskom vajaru Ratku Vulanoviću

NAJISTAKNUTIJEG crnogorskog vajara u drugoj polovini prošlog veka Ratka Vulanovića, prognanika sa nikšićke prašnjave džade i do smrti protivnika režima Mila Đukanovića, setili su se njegovi prijatelji, koji su se sabrali u Zavičajnom muzeju u Danilovgradu i ukazali na njegovo bogato stvaralaštvo na kamenu i platnu. Ovaj vajar podjednako je pripadao srpskoj i crnogorskoj umetničkoj sceni, a svojim delima pomerao je granice uobičajenog stvaralačkog izraza.

B.Bijelić

Predsednik Opštine Danilovgrad Aleksandar Grgurević kaže da je Ratko u raznim materijalima pronalazio tišinu, snagu, dostojanstvo i glas vremena.

- Njegova dela ne govore samo o njemu, ona govore o nama, o prostoru iz kojeg potičemo, o istoriji, kulturi i identitetu koji gradimo i baštinimo. Bio je stvaralac koji je u kamenu prepoznao večnu snagu i oblikovao ga u dela koja i danas svedoče o njegovom talentu i istrajnosti. Njegove skulpture krase Ostrožac u Cazinu, Slovenj Gradec, Beograd, Kikindu, Aranđelovac, Podgoricu, Budvu, ali i Danilovgrad - kazao je Grgurović, dok je poslovni direktor Umetničke kolonije Danilovgrad i poeta, najprevođeniji sa srpskog jezika Andrija Radulović, uz dosta emocija, pročitao autorski esej "Čovjek od kamena - Kameni grad", posvećen Vulanovićevom stvaralaštvu.

- Svet Ratka Vulanovića je svet figura i oblika od kamena u kamenu, moćnih kamenih znakova koji su živeli u Nikšiću pred manastirom, u Budvi kod Starog grada, čineći jednu celinu, dok ga nisu srušili. Kameni grad je disao sa ovim gradovima, sa Crnom Gorom. Kameni grad kao glas kamenštaka, glas pobunjenika i začuđenika, kao glas pesnika i mlaz svetlosti - naveo je Radulović, primećujući da je religija Ratka Vulanovića bio kamen, s kojim se rvao kao sa Nehmejskim lavom, dočekivao zore i snegove, tuge i radosti, provodeći čitav svoj stvaralački vek.

Književnik i Ratkov veliki prijatelj Budimir Dubak podsetio je na nekoliko značajnih podataka iz bogate biografije istaknutog umetnika Ratka Vulanovića, koji je 1988. godine dobio nagradu "Politike" za "Veliki predeo". Slavni slikar Bata Mihajlović smatrao ga je najvećim vajarom sveta, a Matija Bećković ocenio da se ne ugleda ni na koga osim na Tvorca. Prekretnicu u stvaralaštvu Ratka Vulanovića predstavlja, smatra Dubak, povratak u Crnu Goru i rodni Nikšić, kada je do punog izraza došla njegova epska snaga.

- Često smo pričali o stvaralačkim mukama i o sudbini našeg naroda. O Ratkovim delima govore najistaknutiji umetnici i pisci sveta - rekao je Dubak.

Na stvaralaštvo velikog umetnika osvrnuli su se dr Rajka Bošković, mr Mirko Toljić, mr Lucija Đurašaković, mr Naod Zorić, istoričarka umetnosti Ljiljana Karadžić i mr Branko Milovanović, kao i Ratkova supruga Olivera Vulanović.

Da podsetimo, po nalogu DPS, vlasti u Nikšiću su 15. aprila 2008. godine počele rušenje Kamenog grada, koji je na prostoru između dvorca kralja Nikole I Petrovića, podnožja Sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog i Centra za kulturu bitisao petnaest godina. Ovaj kompleks nisu mogle da sačuvaju ni suze Ratka Vulanovića, kao ni njegove kolege iz sveta. Tako je Osvaldo Martinez iz Italije, koji je u to vreme bio predsednik međunarodne asocijacije za spasavanje umetničkih dela, dolazio u Nikšić, video Kameni grad i zadivljen Ratkovim dostignućem ostao bez daha. Pokušavao je da ga spase, ali ni on nije uspeo.

U slavu Gospoda OVAJ umetnik trajno je sebe ugradio u Saborni hram Hristovog Vaskrse- nja u Podgorici kao njegov protomajstor. Jednom prilikom mitropolit budimljansko-nikšićki Metodije je rekao da je Ratko sve bitke vodio u slavu Gospoda, svog naroda i neuništive lepote umetnosti.