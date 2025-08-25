TELEKOM SRBIJA PREDSTAVIO NOVI PROJEKAT „LJULJAJ ME NEŽNO“ NA FILMSKOM FESTIVALU HERCEG NOVI – MONTENEGRO FILM FESTIVAL

KOMPANIJA Telekom Srbija je, u okviru 38. Filmskog festivala Herceg Novi, predstavila svoju najnoviju seriju „Ljuljaj me nežno“, koja nastaje u saradnji sa Radio-televizijom Crne Gore (RTCG), dok je izvršna produkcija serije poverena produkcijskoj kući Režim.

Foto Filmski festival Herceg Novi

Ovaj originalni serijski projekat, prvi takve vrste u regionu, donosi spoj romantičnih, dramskih, humorističkih i kriminalističkih elemenata, kao i uzbudljivu priču o emotivnom sazrevanju žene u vrtlogu neostvarenih snova, ljubavnih dilema i porodičnih problema.

Radnja prati Sanju Popović, nekadašnju juniorsku tenisku šampionku, a danas instruktorku tenisa u četrdesetim godinama, koja nakon životnog sloma u Beogradu odlazi u Herceg Novi kod svoje otuđene ćerke i tamo pokušava da pronađe novi početak, ljubav i smisao, ali je prošlost sustiže i preti da joj izmakne tlo pod nogama.

Foto Filmski festival Herceg Novi

Predstavljanje serije okupilo je autorski i glumački tim koji je publici približio značaj projekta, ali i podelio očekivanja od predstojećeg snimanja. Aleksandra Martinović, direktorka Direkcije za multimediju Telekoma Srbije, naglasila je da „Ljuljaj me nežno“ potvrđuje strateško opredeljenje Telekoma da kontinuirano ulaže u vrhunsku originalnu produkciju i doprinosi razvoju filmske industrije u zemlji i regionu i dodala:

„Posebno smo ponosni što je kompanija Telekom Srbija upravo kroz projekat „Ljuljaj me nežno“ odlučila da pruži punu pažnju žanru dramedije - jednom od najpopularnijih u svetu, a istovremeno nedovoljno razvijenom kod nas, i da mu pristupi po najvišim svetskim produkcionim standardima. Projekat odlikuju raskošne lokacije u Crnoj Gori i u Srbiji, snimanja u Herceg Novom i Beogradu, upotreba najsavremenije filmske opreme, kao i vrhunski autorski i glumački tim. Nakon što smo prethodnih godina napravili velike i hrabre iskorake u žanrovima trilera, akcije i fantastike, ovim projektom nastavljamo da podižemo lestvicu u produkcionom i kreativnom smislu, ali ovog puta kroz format koji spaja romantiku, humor i slojevitu ljudsku dramu. „Ljuljaj me nežno“ smo prepoznali kao projekat sa jasnim potencijalom da osvoji publiku u regionu, ali i širom sveta, zahvaljujući snažnoj umetničkoj viziji, originalnom narativu i visokim produkcionim vrednostima.“

Foto Filmski festival Herceg Novi

Značaj saradnje na projektu istakao je i Gojko Berkuljan, glavni producent RTCG, ocenivši da je ovo važan korak u jačanju regionalnih veza i promociji Crne Gore kao filmske destinacije:

„Posebno nam je drago što se kroz ovaj projekat model saradnje širi i na regionalni plan. Kao manjinski koproducent, imamo priliku da sarađujemo sa kolegama iz Telekoma Srbija na značajnom i velikom ostvarenju. Važno je istaći da će se velik deo same serije snimati u Crnoj Gori. Verujemo u projekat i autorski tim koji stoji iza njega i sigurni smo da je pred publikom serija u kojoj će uživati“, izjavio je Berkuljan.

Lik glavne junakinje Sanje Popović tumači glumica Tamara Krcunović, koja je ujedno i ko–kreatorka i producentkinja serije. Govoreći o ulozi i projektu, naglasila je da joj je serija posebno važna jer je za nju ona ostvarenje dugogodišnje želje da napravi dramediju u kojoj su žene i njihovo viđenje sveta u prvom planu:

„Posle godina produciranja pozorišnih predstava i biranja tekstova i autorskih ekipa, ovde sam prvi put imala priliku da zajedno sa svojim saradnicima stvaram i sam tekst serije, što je za mene novo i dragoceno iskustvo. Posebno mi znači što je Telekom Srbija imao sluha i podržao ovakvu vrstu projekta, koji kombinuje dramski ton sa elementima rom-koma.“

Foto Filmski festival Herceg Novi

Na značaj projekta osvrnuli su se i reditelji Nevio Marasović i Sandra Mitrović, ističući da im rad na seriji predstavlja poseban profesionalni izazov i inspiraciju. Svoje utiske podelili su i glumci Teodora Dragićević i Andrija Kuzmanović, naglasivši da su ponosni što su deo ovog ostvarenja i da sa velikim očekivanjima ulaze u proces snimanja, koji će dobrim delom biti realizovan upravo u Herceg Novom. Uz njih, glumačku postavu čine i Nenad Jezdić i Lazar Dragojević, Nebojša Dugalić, Olga Odanović, Dara Džokić, Ivan Bosiljčić, i mnogi drugi.

Prva klapa serije pala je nedavno u Beogradu, a snimanje se krajem avgusta nastavlja u Herceg Novom. Pored „Ljuljaj me nežno“, Telekom Srbija je na hercegnovskom festivalu predstavio i druge aktuelne projekte, među kojima su „Volja sinovljeva“, „Otmica“, „12 reči“ i „Zvaćeš se Varvara“, potvrđujući svoju stratešku ulogu u razvoju audiovizuelne produkcije i pozicioniranju domaće kinematografske scene u evropskim i svetskim okvirima.